Игры серии Call of Duty купили полмиллиарда раз за 20 лет

Релиз шутера Call of Duty: Black Ops 6 стал самым успешным в истории франшизы, укрепив её позиции на игровом рынке. В день запуска представители Activision поделились с журналистами The Washington Post впечатляющей статистикой: за 20 лет было продано более 500 миллионов копий игр серии Call of Duty. Этот показатель ставит франшизу в один ряд с культовыми сериями, такими как Tetris и Pokemon, и уступает только играм про Mario.

Старший вице-президент и генеральный менеджер Call of Duty Мэтт Кокс отметил, что покупка Activision Blizzard корпорацией Microsoft не изменила подхода к разработке игр. Весь процесс по-прежнему осуществляется силами 15 команд, что позволяет сохранять оригинальные идеи и качество проекта. Однако благодаря ресурсам Microsoft на маркетинг теперь выделяются огромные бюджеты, что привлекает еще больше внимания к новым выпускам.

25 жовтня відбувся випуск нової частини Call of Duty: Black Ops 6 на всіх платформах, включаючи ПК. Гра зібрала велику аудиторію не лише серед консольних гравців, а й серед користувачів PC, потрапивши до топ-10 найпопулярніших ігор Steam із піковим онлайном понад 306 тисяч гравців минулих вихідних. Хоча ця загальна кількість включає й інші ігри серії, основну увагу привернув мультиплеєр і зомбі-режим Black Ops 6. На старті вищий онлайн був тільки у Call of Duty: Modern Warfare II в 2022 році.

Проте рейтинг гри в Steam становив лише 58% позитивних відгуків. Негатив пов’язаний із проблемами у лаунчері, розривами з’єднання, які переривають навіть сюжетну кампанію, та вильотами. Однак сама кампанія отримала позитивні відгуки: гравці називають її однією з найкращих з часів Cold War, відзначаючи також її довжину. Мультиплеєр порадував оновленою динамікою з додаванням стрибків, підкатів та трюків, а також продуманим дизайном мережевих карток. Зомбі-режим також сподобався гравцям, додавши нових вражень. У візуальному плані гра не просунулась щодо попередніх частин, але це компенсується низькими системними вимогами.

На Metacritic Black Ops 6 вже має рейтинг користувача 77 балів на Xbox. Профільні видання, включаючи IGN, відзначили синглову кампанію та поставили грі високі оцінки, з IGN надавши 9 балів із 10.

