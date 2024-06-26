Google Meet отримав підтримку 50 мов, включаючи українську, для перекладу субтитрів26.06.24
Google Meet, популярний додаток для відеоконференцій, отримав нові мовні функції, розширивши можливості використання субтитрів різними мовами. Тепер користувачі можуть користуватися перекладеними субтитрами 52 мовами та прихованими субтитрами 11 нових мов, включаючи українську. Ці нові можливості доступні як для користувачів Google Workspace, так і для особистих облікових записів Google.
З останнім оновленням кількість мов, що повністю підтримуються, досягла 69, що дозволяє використовувати більше 4 600 мовних пар. Зазначається, що з 22 січня 2025 року перекладені субтитри будуть доступні лише для клієнтів Google Workspace, які використовують Gemini. До цієї дати функція буде доступна в кількох додатках Gemini, включаючи Gemini Enterprise та Gemini Education Premium.
Нові мови для субтитрів вже доступні для всіх користувачів Google Workspace і не потребують додаткової оплати.
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