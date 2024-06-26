Google Meet получил поддержку 50 языков, включая украинский, для перевода субтитров26.06.24
Google Meet, популярное приложение для видеоконференций, получило новые языковые функции, расширив возможности использования субтитров на различных языках. Теперь пользователи могут пользоваться переведенными субтитрами на 52 языках и скрытыми субтитрами на 11 новых языках, включая украинский. Эти новые возможности доступны как для пользователей Google Workspace, так и для личных аккаунтов Google.
С последним обновлением количество полностью поддерживаемых языков достигло 69, что позволяет использовать более 4 600 языковых пар. Отмечается, что начиная с 22 января 2025 года переведенные субтитры будут доступны только для клиентов Google Workspace, использующих Gemini. До этой даты функция будет доступна в нескольких дополнениях Gemini, включая Gemini Enterprise и Gemini Education Premium.
Новые языки для субтитров уже доступны всем пользователям Google Workspace и не требуют дополнительной оплаты.
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Пользователи Google Meet могут пользоваться переведенными субтитрами на 52 языках и скрытыми субтитрами на 11 новых языках, включая украинский
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