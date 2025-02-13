Google Chrome будет автоматически менять пароли пользователей на более сложные13.02.25
Google тестує нову функцію Chrome, яка автоматично замінить паролі користувачів при їх компрометації. Нововведення вперше помітили в тестовій збірці Chrome Canary – у розділі “Інновації штучного інтелекту” з’явилося меню “Автоматична зміна пароля”.
Якщо Chrome виявить витік пароля, він запропонує створити новий і зберегти його у Менеджері паролів Google. Генерація відбуватиметься за допомогою штучного інтелекту, але поки що невідомо, наскільки надійними будуть пропоновані паролі.
Наразі браузер тільки попереджає користувачів про можливий витік і пропонує змінити пароль вручну. Нова функція автоматизує цей процес.
Функція доступна в розділі «Експериментальні ІІ-функції» в налаштуваннях Chrome (
chrome://settings/ai).
Google активно впроваджує ШІ-інструменти у браузер. Окрім зміни паролів, вже працюють автоматичне угрупування вкладок, розумний пошук в історії, контроль «вкладок-обжор» та оптимізація продуктивності.
Функція зміни паролів поки що тестується і може з’явитися в стабільних версіях Chrome в найближчі місяці.
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