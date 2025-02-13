Google Chrome будет автоматически менять пароли пользователей на более сложные

Google тестирует новую функцию в Chrome, которая автоматически заменит пароли пользователей при их компрометации. Нововведение впервые заметили в тестовой сборке Chrome Canary — в разделе «Инновации искусственного интеллекта» появилось меню «Автоматическая смена пароля».

Если Chrome обнаружит утечку пароля, он предложит создать новый и сохранить его в Менеджере паролей Google. Генерация будет происходить с помощью искусственного интеллекта, но пока неизвестно, насколько надежны будут предлагаемые пароли.

Сейчас браузер только предупреждает пользователей о возможной утечке и предлагает сменить пароль вручную. Новая функция автоматизирует этот процесс.

Функция доступна в разделе «Экспериментальные ИИ-функции» в настройках Chrome ( chrome://settings/ai ).

Google активно внедряет ИИ-инструменты в браузер. Помимо смены паролей, уже работают автоматическая группировка вкладок, умный поиск в истории, контроль «вкладок-обжор» и оптимизация производительности.

Функция смены паролей пока тестируется и может появиться в стабильных версиях Chrome в ближайшие месяцы.