Google Chrome будет автоматически менять пароли пользователей на более сложные13.02.25
Google тестирует новую функцию в Chrome, которая автоматически заменит пароли пользователей при их компрометации. Нововведение впервые заметили в тестовой сборке Chrome Canary — в разделе «Инновации искусственного интеллекта» появилось меню «Автоматическая смена пароля».
Если Chrome обнаружит утечку пароля, он предложит создать новый и сохранить его в Менеджере паролей Google. Генерация будет происходить с помощью искусственного интеллекта, но пока неизвестно, насколько надежны будут предлагаемые пароли.
Сейчас браузер только предупреждает пользователей о возможной утечке и предлагает сменить пароль вручную. Новая функция автоматизирует этот процесс.
Функция доступна в разделе «Экспериментальные ИИ-функции» в настройках Chrome (
chrome://settings/ai).
Google активно внедряет ИИ-инструменты в браузер. Помимо смены паролей, уже работают автоматическая группировка вкладок, умный поиск в истории, контроль «вкладок-обжор» и оптимизация производительности.
Функция смены паролей пока тестируется и может появиться в стабильных версиях Chrome в ближайшие месяцы.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Новая клавиатура Logitech G PRO X TKL RAPID не просто предлагает фирменно высокое качество и механические переключатели. Она также позволяет менять некоторые параметры срабатывания кнопок. Расскажем подробнее
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Google Chrome будет автоматически менять пароли пользователей на более сложные Chrome Google браузер
Google тестирует новую функцию в Chrome, которая автоматически заменит пароли пользователей при их компрометации.
Спустя неделю со старта продаж уже зафиксирован случай оплавления разъема питания GeForce RTX 5090 GeForce RTX Nvidia видеокарта
Первый случай оплавления порта питания видеокарты GeForce RTX 5090 был зафиксирован после того, как один из пользователей Reddit сообщил о проблеме во время игры в Battlefield 5
Спустя неделю со старта продаж уже зафиксирован случай оплавления разъема питания GeForce RTX 5090
Asus Zenbook DUO нового поколения с двумя сенсорными OLED-экранами 3K уже в Украине
Инвестиции в ИИ вырастут за 2025 год вдвое
Технологии Nvidia Optix 9 и Neural Texture Compression позволят использовать на 96% меньше памяти в играх
Google Messages сможет принимать звонки WhatsApp
Технология Visa Tap to Add Card теперь работает в Украине
TSMC ограничит заказы из Китая на чипы 16 нм
Электроскутер Suzuki e-Address с запасом хода 87 км появится в продаже к концу 2025 года
ИИ-видеогенератор OmniHuman-1 от владельцев TikTok создаёт сверхреалистичные видео из любого фото
ChatGPT Search стал бесплатным для всех
Количество проданных копий игры GTA V достигло 210 млн, а Red Dead Redemption 2 — более 70 млн