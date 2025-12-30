Годинник Lenovo Watch GT Pro оснащений AMOLED‑дисплеєм, двочастотним GPS і працює до 27 днів  

Годинник Lenovo Watch GT Pro оснащений AMOLED‑дисплеєм, двочастотним GPS і працює до 27 днів30.12.25
Lenovo представила смартгодинник Watch GT Pro, який орієнтований на активних користувачів та спортсменів та поєднує розширені спортивні можливості, точне позиціонування та тривалий час автономної роботи.
Модель отримала 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 466х466 пікселів. Екран покритий захисним склом Corning Gorilla Glass, який має підвищену стійкість до подряпин та пошкоджень під час щоденного та спортивного використання. Watch GT Pro сумісні як з Android, так і з iOS, підтримують змінні циферблати та пропонують повноцінний цілодобовий моніторинг основних показників здоров’я, включаючи серцевий ритм, рівень кисню в крові, сон та рівень стресу.
Однією з ключових особливостей новинки стала двочастотна GPS-система, що забезпечує більш точне визначення місця розташування в складних умовах, наприклад, у щільній міській забудові або в гірській місцевості. Для занять спортом передбачено понад 170 режимів тренувань, включаючи спеціальні алгоритми плавання. Корпус годинника відповідає стандарту водозахисту 5 ATM, що дозволяє занурювати пристрій на глибину до 50 метрів.
Lenovo також наголошує на автономності Watch GT Pro. За заявами компанії, годинник може працювати до 27 днів без підзарядки у стандартному режимі використання. Серед додаткових можливостей – підтримка Bluetooth-дзвінків, наявність компаса та барометра, погодні повідомлення, дистанційне керування камерою смартфона, функція пошуку телефону, голосовий помічник та підтримка безконтактних платежів через Alipay.
Новинка вже надійшла у продаж на китайському ринку. Рекомендована ціна Lenovo Watch GT Pro складає близько 130 доларів.
