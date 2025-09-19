Devialet Phantom Ultimate – нова ера у світі акустики

Компанія Devialet давно утвердила себе у лідируючій позиції у виробництві акустичної системи. Легендарна серія Phantom вже не одне десятиліття асоціюється з незрівнянним поєднанням фірмового дизайну, потужності та передових технологій. Нова лінійка Devialet Phantom Ultimate, це вдосконалені моделі Phantom I та Phantom II.

Об’єднані можливості 98dB та 108dB

Ці дві моделі є технологічним прогресом компанії. Не дивлячись на те яку модель виберіть, ви повністю отримаєте фірмове гібридне посилення. Аналоговий цифровий гібридний – поєднує в собі цифрову точність та аналоговий звук. СЕМ – технологія надасть ідеальну гармонію динаміків. У той час як система Heart Bass Implosion – створить глибокі баси та забезпечить повне занурення як на живому концерті.

Модель Devialet Phantom Ultimate 98 дБ буде зручною для ідеального прослуховування в невеликих приміщеннях (спальні, вітальні). Пропонуючи кристальне та глибоке звучання.

У той час як старша модель Devialet Phantom Ultimate 108 дБ стане чудовим вибором тим, хто бажає відчути музику не тільки на слух, а й тілом. Всепроникний звук і потужність можуть заповнити великий простір, такий як студія звукозапису.

Як ви бачите обидві колонки ідеальні за своїм, тому користувач може вибрати рівень акустики під свій рівень життя.

Унікальні особливості лінійки

Акустичні колонки Devialet Phantom Ultimate, це квінтесенція передових технологій та прагнення до бездоганного звучання. Унікальність моделей можна пояснити так:

Фірмові технології;

Звуковий тиск;

футуристичний дизайн;

Універсальність підключення;

Потужність за невеликих розмірів;

Вдосконалений блок живлення;

Оновлене програмне забезпечення;

Посилені баси.

Чому варто звернути увагу на нову лінійку Devialet

Придбання акустичних стовпчиків бренду Devialet завжди вважалося вкладенням у технологію завтрашнього дня. З удосконаленою лінійкою Devialet Phantom Ultimate бренд надав право вибору, головне зрозуміти який акустичне тиск і потужність вам до душі. Модель 98dB – забезпечить насолоду від прослуховування у невеликих приміщеннях, а модель 108dB – дасть зрозуміти що музика не просто захоплює дух – вона жива, начебто ви побували на концертному майданчику.

Підіб’ємо підсумок, оновлена ​​лінійка Devialet Phantom Ultimate показує як можна об’єднати в одному компактному пристрої – ефективний дизайн, інноваційні технології та неперевершену якість звучання. Незважаючи на те, якій колонці віддасть перевагу користувач 98dB або 108dB, він отримає незабутнє звучання, яке не порівняється з жодною акустичною системою. Це не просто колонки, а інструмент, що виражає емоції, що наповнює вас відчуттям ніби ви на живому концерті.