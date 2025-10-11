Ajax Systems проведе сьому презентацію Ajax Special Event: що покажуть?

Ajax Systems оголосила про проведення сьомої щорічної презентації Ajax Special Event: Сміливість бути першими, яка відбудеться 21 листопада 2025 року. Під час трансляції компанія надасть рішення, здатні змінити індустрію безпеки та відкрити нові можливості для партнерів, професіоналів та користувачів Ajax. Онлайн-захід пройде на офіційних YouTube каналах бренду.

Ajax Special Event традиційно вважається головною подією у сфері систем безпеки. Цього року глядачам покажуть нові пристрої пожежного захисту, відеоспостереження та протидії вторгненням, а також продемонструють, як об’єднати їх у єдину інтегровану екосистему. Крім того, компанія розповість, яким чином сервіси Ajax підвищують рівень задоволеності клієнтів, а фірмове програмне забезпечення допомагає професіоналам працювати ефективніше і покращує досвід користувача.

Онлайн-трансляція буде доступна глядачам з усього світу — більш ніж 20 мовами з озвучкою та субтитрами. Щоб зареєструватися на Ajax Special Event: «Сміливість бути першими» та стежити за ключовими новинами компанії, достатньо перейти за посиланням на офіційній сторінці заходу.

До слова, Ajax Systems провела вже 6 масштабних презентацій, які зібрали понад 2 млн переглядів у всьому світі. Ознайомитися з попередніми подіями можна на YouTube-каналі компанії.