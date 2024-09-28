Ученые смогли сохранить человеческий геном на кристалл памяти 5D28.09.24
Исследователи из Саутгемптонского университета сделали значительный прорыв в разработке технологии долгосрочного хранения данных на 5D-носителе. В их новой работе, возглавляемой Питером Казанским и с участием компании Helixworks Technologies, им удалось записать весь геном человека на кристалл памяти 5D. Технология основывается на лазерной записи на прозрачный материал, например, кварцевое стекло, который обеспечивает высокую плотность данных — до 360 терабайт на площади всего в пять квадратных дюймов.
Кристаллы 5D получили свое название благодаря инновационной технологии записи, которая включает метод оптической 3D-записи с добавлением эффекта «двойного преломления» лазерного луча. Это позволяет каждой микроскопической «лунке» хранить до восьми бит данных, в отличие от одного бита в традиционных носителях. Кроме того, 5D-носители отличаются невероятной долговечностью, выдерживая экстремальные условия: высокие температуры до 1000 градусов по Цельсию, радиацию и сильное физическое давление.
Начало исследований по этой технологии восходит к 1996 году, и сейчас она достигает новых высот. Ученые считают, что 5D-хранилища могут использоваться для сохранения информации, такой как геном человека, в течение миллионов лет, что может сыграть ключевую роль в сохранении цивилизации и предотвращении возможного вымирания человечества.
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Технология основывается на лазерной записи на прозрачный материал, например, кварцевое стекло, который обеспечивает высокую плотность данных
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