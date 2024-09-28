Вчені змогли зберегти людський геном на кристал пам’яті 5D

Дослідники із Саутгемптонського університету зробили значний прорив у розробці технології довгострокового зберігання даних на 5D-носії. У їхній новій роботі, очолюваній Пітером Казанським та за участю компанії Helixworks Technologies, їм вдалося записати весь геном людини на кристал пам’яті 5D. Технологія ґрунтується на лазерному записі на прозорий матеріал, наприклад, кварцове скло, який забезпечує високу щільність даних – до 360 терабайт на площі всього п’ять квадратних дюймів.

Кристали 5D отримали свою назву завдяки інноваційній технології запису, яка включає метод оптичного 3D-запису з додаванням ефекту “подвійного спотворення” лазерного променя. Це дозволяє кожній мікроскопічній «лунці» зберігати до восьми біт даних, на відміну від одного біта у традиційних носіях. Крім того, 5D-носії відрізняються неймовірною довговічністю, витримуючи екстремальні умови: високі температури до 1000 градусів за Цельсієм, радіацію та сильний фізичний тиск.

Початок досліджень з цієї технології сягає 1996 року, і зараз вона сягає нових висот. Вчені вважають, що 5D-сховища можуть використовуватися для збереження інформації, такої як геном людини, протягом мільйонів років, що може відіграти ключову роль у збереженні цивілізації та запобіганні можливому вимиранню людства.