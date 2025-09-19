У смарфтона Meizu 22 четыре камеры по 50 Мпикс и система заботы о зрении19.09.25
Китайская Meizu выпустила новый смартфон Meizu 22 вместе с обновлённой оболочкой Flyme AIOS 2.
Аппарат весит 190 г, толщина корпуса — 8,15 мм. Он оснащён 6,3-дюймовым экраном с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью до 6000 нит. Дисплей охватывает цветовой стандарт DCI-P3 и использует технологию защиты зрения RuRan.
Главный акцент сделан на камерах: три модуля на задней панели и фронтальная камера — все по 50 Мпикс. Основной сенсор OV50H получил оптическую стабилизацию, перископический телеобъектив Sony IMX882 обеспечивает 3-кратный оптический зум, а ультраширокоугольный модуль OV50D поддерживает макросъёмку. Селфи-камера также OV50D с HDR и ИИ-обработкой.
Смартфон работает на процессоре Snapdragon 8s Gen 4 с жидкостным охлаждением. Аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч поддерживает быструю зарядку 80 Вт и беспроводную 66 Вт. Flyme AIOS 2 предлагает инструменты на базе ИИ: от редактирования фото до удаления нежелательных объектов.
Meizu 22 также получил линейный вибромотор, ИК-пульт и защиту по стандартам IP66/IP68. Версия с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти дополнительно поддерживает UWB, USB 3.2 и DisplayPort 1.2.
Цена в Китае стартует с $420 за модель 12/256 ГБ и достигает $590. Международный запуск пока не подтверждён.
