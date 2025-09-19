У смартфона Meizu 22 чотири камери по 50 Мпікс і система піклування про зір

Китайська Meizu випустила новий смартфон Meizu 22 разом із оновленою оболонкою Flyme AIOS 2.

Апарат важить 190 г, товщина корпусу – 8,15 мм. Він оснащений 6,3-дюймовим екраном з роздільною здатністю 1,5K, адаптивною частотою оновлення 1-120 Гц і піковою яскравістю до 6000 нит. Дисплей охоплює стандарт DCI-P3 і використовує технологію захисту зору RuRan.

Головний акцент зроблений на камерах: три модулі на задній панелі та фронтальна камера – все по 50 Мпікс. Основний сенсор OV50H отримав оптичну стабілізацію, перископічний телеоб’єктив Sony IMX882 забезпечує 3-кратний оптичний зум, а ультраширококутний модуль OV50D підтримує макрозйомку. Селфі-камера також OV50D з HDR та ІІ-обробкою.

Смартфон працює на процесорі Snapdragon 8s Gen 4 із рідинним охолодженням. Акумулятор ємністю 5500 мА·год підтримує швидке заряджання 80 Вт і бездротове 66 Вт. Flyme AIOS 2 пропонує інструменти на базі ІІ: від редагування фото до видалення небажаних об’єктів.

Meizu 22 також отримав лінійний вібромотор, ІЧ-пульт та захист за стандартами IP66/IP68. Версія з 16 ГБ ОЗУ та 1 ТБ пам’яті додатково підтримує UWB, USB 3.2 та DisplayPort 1.2.

Ціна у Китаї стартує із $420 за модель 12/256 ГБ і досягає $590. Міжнародний запуск поки що не підтверджений.