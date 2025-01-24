У Netflix уже более 300 миллионов подписчиков24.01.25
Netflix, один из крупнейших стриминговых сервисов, завершил 2024 год с ошеломляющими результатами. Согласно опубликованному финансовому отчету за четвертый квартал, число подписчиков сервиса превысило 301 миллион человек.
За отчетный период Netflix удалось привлечь 18,91 млн новых пользователей. Это почти вдвое больше прогнозируемого компанией прироста в 9,18 млн. Рост подписок составил 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
География новых подписчиков:
- США и Канада: 4,82 млн.
- Европа, Ближний Восток и Африка: 5 млн.
- Южная Америка: 4,15 млн.
- Азия: 4,94 млн.
Рост популярности Netflix связывают с несколькими ключевыми премьерами:
- Триллер “Ручная кладь” (Carry-On) – новый хит платформы.
- Второй сезон “Игры в кальмара” (Squid Game) – ставший самым успешным сериалом Netflix. Сезон набрал более 330 млн просмотров, что эквивалентно 2,8 млрд часов просмотра.
- Эксклюзивная трансляция боксерского поединка между Джейком Полом и Майком Тайсоном, что также привлекло внимание зрителей.
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За отчетный период Netflix удалось привлечь 18,91 млн новых пользователей. Это почти вдвое больше прогнозируемого компанией прироста в 9,18 млн.
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