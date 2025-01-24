У Netflix вже понад 300 мільйонів передплатників24.01.25
Netflix, один з найбільших стрімінгових сервісів, завершив 2024 з приголомшливими результатами. Згідно з опублікованим фінансовим звітом за четвертий квартал, кількість передплатників сервісу перевищила 301 мільйон осіб.
За звітний період Netflix вдалося залучити 18,91 млн нових користувачів. Це майже вдвічі більше за прогнозований компанією приріст у 9,18 млн. Зростання підписок склало 15,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року.
Географія нових передплатників:
- США та Канада: 4,82 млн.
- Європа, Близький Схід та Африка: 5 млн.
- Південна Америка: 4,15 млн.
- Азія: 4,94 млн.
Зростання популярності Netflix пов’язують із кількома ключовими прем’єрами:
- Триллер “Ручна поклажа” (Carry-On) – новий хіт платформи.
- Другий сезон “Ігри в кальмара” (Squid Game) – найуспішнішим серіалом Netflix. Сезон набрав понад 330 млн переглядів, що еквівалентно 2,8 млрд годин перегляду.
- Ексклюзивна трансляція боксерського поєдинку між Джейком Полом та Майком Тайсоном, що також привернуло увагу глядачів.
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