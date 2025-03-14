У iRobot финансовые проблемы из-за срыва сделки с Amazon

Производитель роботов-пылесосов iRobot столкнулся с серьезными финансовыми трудностями и заявил, что его будущее находится под угрозой. Компания приступила к стратегическому пересмотру вариантов дальнейшей деятельности, среди которых рассматривается рефинансирование долга или продажа бизнеса.

Проблемы iRobot обострились после отмены сделки с Amazon, которая планировала приобрести компанию за более чем $1 миллиард. Европейская комиссия выразила антимонопольные опасения, что вынудило Amazon отказаться от сделки, оставив iRobot без финансовой поддержки.

По итогам четвертого квартала 2023 года компания сообщила о чистом убытке в размере $77,1 миллиона. Несмотря на то, что ее денежные резервы выросли по сравнению с предыдущим кварталом и составили $134 миллиона, они все еще меньше, чем годом ранее. Часть этой суммы была изъята из ограниченных резервов для закупки инвентаря.

На фоне убытков iRobot пытается удержаться на рынке, делая ставку на новые продукты, но признает риски, связанные со спросом, конкуренцией и экономическими условиями. Компания ищет способы преодолеть кризис, включая возможность привлечения инвесторов или продажи бизнеса.