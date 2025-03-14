У iRobot фінансові проблеми через зрив угоди з Amazon

Виробник роботів-пилососів iRobot зіштовхнувся із серйозними фінансовими труднощами та заявив, що його майбутнє перебуває під загрозою. Компанія розпочала стратегічний перегляд варіантів подальшої діяльності, серед яких розглядається рефінансування боргу або продаж бізнесу.

Проблеми iRobot загострилися після скасування угоди з Amazon, яка планувала придбати компанію за $1 мільярд. Європейська комісія висловила антимонопольні побоювання, що змусило Amazon відмовитись від угоди, залишивши iRobot без фінансової підтримки.

За підсумками четвертого кварталу 2023 року компанія повідомила про чисті збитки у розмірі $77,1 мільйона. Незважаючи на те, що її грошові резерви зросли в порівнянні з попереднім кварталом і склали $134 мільйони, вони все ще менші, ніж роком раніше. Частину цієї суми вилучили з обмежених резервів для закупівлі інвентарю.

На тлі збитків iRobot намагається втриматися на ринку, роблячи ставку на нові продукти, але визнає ризики, пов’язані з попитом, конкуренцією та економічними умовами. Компанія шукає способи подолати кризу, включаючи можливість залучення інвесторів чи продажу бізнесу.