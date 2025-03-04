TWS-наушники Xiaomi Buds 5 Pro делают синхронный перевод04.03.25
Компания Xiaomi анонсировала новую модель полностью беспроводных наушников Buds 5 Pro, главной особенностью которых стала передача звука по Wi-Fi.
Xiaomi Buds 5 Pro поддерживают потоковую передачу аудио по Wi-Fi со скоростью до 4,2 Мбит/с, что обеспечивает качество звука, приближенное к студийному. Также заявлена поддержка кодека Qualcomm aptX Lossless, система с двумя усилителями и трёхблочный динамик.
Активное шумоподавление снижает внешние шумы до 55 дБ, а настройки Harman обеспечивают объёмное звучание с частотой 48 кГц/24 бит.
Ещё одна особенность — встроенный ИИ, который позволяет использовать Buds 5 Pro для синхронного перевода речи.
Наушники доступны в двух версиях:
- стандартная работает до 8 часов без подзарядки,
- модель с Wi-Fi — до 10 часов.
С учётом кейса время автономной работы увеличивается до 40 часов. Поддерживается беспроводная зарядка.
Стоимость стандартной версии Xiaomi Buds 5 Pro составляет $179, а модели с Wi-Fi — $206.
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