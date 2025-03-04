TWS-наушники Xiaomi Buds 5 Pro делают синхронный перевод

Компания Xiaomi анонсировала новую модель полностью беспроводных наушников Buds 5 Pro, главной особенностью которых стала передача звука по Wi-Fi.

Xiaomi Buds 5 Pro поддерживают потоковую передачу аудио по Wi-Fi со скоростью до 4,2 Мбит/с, что обеспечивает качество звука, приближенное к студийному. Также заявлена поддержка кодека Qualcomm aptX Lossless, система с двумя усилителями и трёхблочный динамик.

Активное шумоподавление снижает внешние шумы до 55 дБ, а настройки Harman обеспечивают объёмное звучание с частотой 48 кГц/24 бит.

Ещё одна особенность — встроенный ИИ, который позволяет использовать Buds 5 Pro для синхронного перевода речи.

Наушники доступны в двух версиях:

стандартная работает до 8 часов без подзарядки,

модель с Wi-Fi — до 10 часов.

С учётом кейса время автономной работы увеличивается до 40 часов. Поддерживается беспроводная зарядка.

Стоимость стандартной версии Xiaomi Buds 5 Pro составляет $179, а модели с Wi-Fi — $206.