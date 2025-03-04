TWS-навушники Xiaomi Buds 5 Pro роблять синхронний переклад

Компанія Xiaomi анонсувала нову модель бездротових навушників Buds 5 Pro, головною особливістю яких стала передача звуку по Wi-Fi.

Xiaomi Buds 5 Pro підтримують потокову передачу аудіо по Wi-Fi зі швидкістю до 4,2 Мбіт/с, що забезпечує якість звуку, наближену до студійного. Також заявлена ​​підтримка кодека Qualcomm aptX Lossless, система з двома підсилювачами та триблочний динамік.

Активне шумозаглушення знижує зовнішні шуми до 55 дБ, а налаштування Harman забезпечують об’ємне звучання з частотою 48 кГц/24 біт.

Ще одна особливість – вбудований ІІ, який дозволяє використовувати Buds 5 Pro для синхронного перекладу мови.

Навушники доступні у двох версіях:

стандартна працює до 8 годин без підзарядки,

модель з Wi-Fi — до 10 години.

З урахуванням кейсу час автономної роботи зростає до 40 годин. Підтримується бездротове заряджання.

Вартість стандартної версії Xiaomi Buds 5 Pro складає $179, а моделі з Wi-Fi – $206.