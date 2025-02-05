TWS-наушники Sony LinkBuds Fit с активным шумоподавлением стоят 11 000 грн05.02.25
Sony продолжает развивать линейку LinkBuds, начавшуюся в 2022 году с модели, выделявшейся кольцеобразным динамиком. Теперь в серии появилась новая версия — LinkBuds Fit, получившая систему активного шумоподавления, адаптивное звучание и конструкцию с дополнительными дугами для надёжной фиксации в ухе. Официальная стоимость LinkBuds Fit в Украине составляет 11 000 гривен.
В основе LinkBuds Fit лежит процессор V2, позаимствованный у WF-1000XM5. Он управляет системой шумоподавления, использующей несколько встроенных микрофонов. Если необходимо оставаться в курсе окружающих звуков, можно активировать режим Ambient Sound или Auto Ambient Sound, позволяющий, например, услышать сигнал автомобиля.
Новинка поддерживает до 21 часа автономной работы и защищена от влаги по стандарту IPX41. У пользователей будет выбор из трёх расцветок: чёрной, белой и зелёной. Форма наушников оптимизирована с учётом анатомических особенностей уха, что стало результатом многолетних исследований Sony, начавшихся ещё в 1982 году.
Во время звонков алгоритм точного захвата голоса минимизирует посторонние шумы, улучшая разборчивость речи. Также предусмотрена функция Speak-to-Chat, которая автоматически приостанавливает воспроизведение музыки, как только пользователь начинает разговор.
Наушники оснащены динамиком Dynamic Driver X, который снижает уровень искажений. Технология DSEE Extreme частично восстанавливает звуки, утраченные при сжатии аудиофайлов, а поддержка LDAC позволяет передавать в три раза больше данных, чем стандартный Bluetooth.
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TWS-наушники Sony LinkBuds Fit с активным шумоподавлением стоят 11 000 грн Bluetooth Sony наушники
В основе Sony LinkBuds Fit лежит процессор V2, позаимствованный у WF-1000XM5. Он управляет системой шумоподавления, использующей несколько встроенных микрофонов
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