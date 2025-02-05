03.02.25
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
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Poco X7 Pro

Купити смартфон Poco X7 Pro стало можливим нещодавно. Як з’ясувалося, це досить цікавий апарат бренду з хорошим процесором, достатнім об’ємом пам’яті, захистом корпусу та оптичною стабілізацією камери. Але є й нюанси. Подивимося, як вони впливають на досвід використання