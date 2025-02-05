TWS-навушники Sony LinkBuds Fit з активним шумопоглинанням коштують 11 000 грн05.02.25
Sony продовжує розвивати лінійку LinkBuds, що почалася в 2022 році з моделі, що виділялася кільцеподібним динаміком. Тепер у серії з’явилася нова версія — LinkBuds Fit, яка отримала систему активного шумоподавлення, адаптивне звучання та конструкцію з додатковими дугами для надійної фіксації у вусі. Офіційна вартість LinkBuds Fit в Україні складає 11000 гривень.
В основі LinkBuds Fit лежить процесор V2, запозичений у WF-1000XM5. Він керує системою шумозаглушення, що використовує кілька вбудованих мікрофонів. Якщо потрібно залишатися в курсі навколишніх звуків, можна активувати режим Ambient Sound або Auto Ambient Sound, який дозволяє, наприклад, почути сигнал автомобіля.
Новинка підтримує до 21 години автономної роботи та захищена від вологи за стандартом IPX41. У користувачів буде вибір із трьох кольорів: чорної, білої та зеленої. Форма навушників оптимізована з урахуванням анатомічних особливостей вуха, що стало результатом багаторічних досліджень Sony, що почалися ще 1982 року.
Під час дзвінків алгоритм точного захоплення голосу мінімізує сторонні шуми, покращуючи розбірливість мови. Також передбачено функцію Speak-to-Chat, яка автоматично припиняє відтворення музики, як тільки користувач починає розмову.
Навушники оснащені динаміком Dynamic Driver X, який знижує рівень спотворень. DSEE Extreme частково відновлює звуки, втрачені при стисненні аудіофайлів, а підтримка LDAC дозволяє передавати втричі більше даних, ніж стандартний Bluetooth.
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TWS-навушники Sony LinkBuds Fit з активним шумопоглинанням коштують 11 000 грн Bluetooth Sony навушники
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