TWS-наушники HMD Amped Buds могут заряжать кейсом другие устройства

На выставке MWC 2025 компания HMD представила беспроводные наушники Amped Earbuds с зарядным кейсом, который поддерживает обратную зарядку по стандарту Qi2. Он может не только заряжать наушники, но и подзаряжать совместимые смартфоны, включая iPhone и HMD Skyline. Емкость встроенного аккумулятора составляет 1600 мАч, что делает его полноценным беспроводным павербанком.

Кейс поддерживает работу даже с телефонами в защитных чехлах с магнитным кольцом, что гарантирует совместимость с большинством устройств, оснащенных беспроводной зарядкой. По заявлению HMD, он способен добавить iPhone 16 Pro около 20% заряда по беспроводному соединению или увеличить этот показатель до 24% при подключении по USB-C.

Дизайн наушников отличается утолщенной ножкой шириной 14 мм и системой шарниров, обеспечивающей удобное хранение и зарядку. Механизм с пружиной фиксирует наушники в кейсе, создавая характерный щелчок при извлечении. Ножки слегка наклоняются вперед при извлечении, чтобы наушники комфортно располагались в ушах.

Amped Earbuds оснащены 10-мм драйверами и системой активного шумоподавления. Звук можно настроить через мобильное приложение, доступное для Android и iOS. Кейс защищен от пыли по стандарту IPX4, а наушники имеют защиту от брызг IP54.

Время работы наушников составляет до четырех часов с включенным ANC и восемь часов в стандартном режиме. Полностью заряженный кейс обеспечивает общее время воспроизведения до 95 часов. Продажи HMD Amped Earbuds стартуют в апреле, а их стоимость составит €199.