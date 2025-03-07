TWS-наушники HMD Amped Buds могут заряжать кейсом другие устройства07.03.25
На выставке MWC 2025 компания HMD представила беспроводные наушники Amped Earbuds с зарядным кейсом, который поддерживает обратную зарядку по стандарту Qi2. Он может не только заряжать наушники, но и подзаряжать совместимые смартфоны, включая iPhone и HMD Skyline. Емкость встроенного аккумулятора составляет 1600 мАч, что делает его полноценным беспроводным павербанком.
Кейс поддерживает работу даже с телефонами в защитных чехлах с магнитным кольцом, что гарантирует совместимость с большинством устройств, оснащенных беспроводной зарядкой. По заявлению HMD, он способен добавить iPhone 16 Pro около 20% заряда по беспроводному соединению или увеличить этот показатель до 24% при подключении по USB-C.
Дизайн наушников отличается утолщенной ножкой шириной 14 мм и системой шарниров, обеспечивающей удобное хранение и зарядку. Механизм с пружиной фиксирует наушники в кейсе, создавая характерный щелчок при извлечении. Ножки слегка наклоняются вперед при извлечении, чтобы наушники комфортно располагались в ушах.
Amped Earbuds оснащены 10-мм драйверами и системой активного шумоподавления. Звук можно настроить через мобильное приложение, доступное для Android и iOS. Кейс защищен от пыли по стандарту IPX4, а наушники имеют защиту от брызг IP54.
Время работы наушников составляет до четырех часов с включенным ANC и восемь часов в стандартном режиме. Полностью заряженный кейс обеспечивает общее время воспроизведения до 95 часов. Продажи HMD Amped Earbuds стартуют в апреле, а их стоимость составит €199.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Нам представилась возможность одними из первых рассказать про смартфон Oppo Reno13 Pro – представителя среднего высокого класса с хорошей производительностью, неплохими камерами и новыми алгоритмами обработки фото.
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
TWS-наушники HMD Amped Buds могут заряжать кейсом другие устройства Bluetooth HMD беспроводная зарядка наушники
На выставке MWC 2025 компания HMD представила беспроводные наушники Amped Earbuds с зарядным кейсом, который поддерживает обратную зарядку по стандарту Qi2
MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i с NVIDIA RTX 5070 и ThinkPad на новых Intel и AMD AMD Intel Lenovo MWC Nvidia ноутбук
Компания Lenovo на выставке Mobile World Congress 2025 расширила линейку Aura Edition, представив флагманский ноутбук Yoga Pro 9i, а также обновила серию ThinkPad.
TWS-наушники HMD Amped Buds могут заряжать кейсом другие устройства
MWC 2025: Ноутбуки Lenovo Yoga Pro 9i с NVIDIA RTX 5070 и ThinkPad на новых Intel и AMD
Microsoft обновила Copilot для Windows 11
Монитор Lenovo с ИИ автоматический регулирует высоту на подставке
Смартфон для детей HMD X1 имеет программную защиту от интернет-угроз
Google выделит приложения в Play-маркет у которых есть виджеты
Lenovo представила концепт ноутбука ThinkBook с 3D-экраном и управлением смарт-кольцом
Microsoft разработала для врачей голосового ассистента с ИИ
DXOMARK вводит новую номинацию: лучшее соотношение цены и возможностей камеры смартфона
Micron выпустила устойчивые к износу чипы памяти UFS 4.1 и UFS 3.1 для обработки задач ИИ
Бюджетные смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получили ИИ-функции, и обновление Android в течение 7 лет
Apple представила iPad Air и iPad 11 с новыми процессорами