TWS-навушники HMD Amped Buds можуть заряджати кейсом інші пристрої

На виставці MWC 2025 компанія HMD представила бездротові навушники Amped Earbuds із зарядним кейсом, що підтримує зворотну зарядку за стандартом Qi2. Він може не тільки заряджати навушники, але й заряджати сумісні смартфони, включаючи iPhone та HMD Skyline. Місткість вбудованого акумулятора становить 1600 мАг, що робить його повноцінним бездротовим павербанком.

Кейс підтримує роботу навіть з телефонами в захисних чохлах з магнітним кільцем, що гарантує сумісність з більшістю пристроїв, які мають бездротову зарядку. За заявою HMD, він здатний додати iPhone 16 Pro близько 20% заряду бездротового з’єднання або збільшити цей показник до 24% при підключенні по USB-C.

Дизайн навушників відрізняється потовщеною ніжкою шириною 14 мм та системою шарнірів, що забезпечує зручне зберігання та зарядку. Механізм із пружиною фіксує навушники в кейсі, створюючи характерне клацання під час вилучення. Ніжки злегка нахиляються вперед при витягуванні, щоб навушники зручно розташовувалися у вухах.

Amped Earbuds оснащені 10-мм драйверами та системою активного шумоподавлення. Звук можна налаштувати через мобільний додаток, доступний для Android та iOS. Кейс захищений від пилу за стандартом IPX4, а навушники мають захист від бризок IP54.

Час роботи навушників становить до чотирьох годин із включеним ANC та вісім годин у стандартному режимі. Повністю заряджений кейс забезпечує загальний час відтворення до 95 годин. Продаж HMD Amped Earbuds стартує у квітні, а їх вартість складе €199.