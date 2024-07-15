TWS-наушники CMF Buds Pro 2 с ANC, Spatial Audio и автономностью до 41 часа оценили в $60

Компания Nothing представила новые TWS-наушники под названием CMF Buds Pro 2. Эти наушники имеют внутриканальную конструкцию и оснащены двойной системой драйверов на 11 мм и 6 мм. Они поддерживают технологию активного шумоподавления (ANC) до 50 дБ и кодек LDAC для высококачественного аудио.

CMF Buds Pro 2 оборудованы тремя микрофонами для четкого звукового воспроизведения и работы функции Dual Connection, позволяющей подключать наушники к двум устройствам одновременно. Они также имеют защиту IP55 от пыли и влаги.

В наушниках предусмотрен режим Spatial Audio для пространственного звучания. Что касается автономности, то с активным шумоподавлением наушникам хватит до 30 часов работы, а без него — до 41 часа.

Продажи CMF Buds Pro 2 начнутся 12 июля в четырёх цветовых вариантах: Dark Grey, Light Grey, Orange и Blue. Цена наушников составит $59.