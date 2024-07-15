TWS-навушники CMF Buds Pro 2 з ANC, Spatial Audio та автономністю до 41 години оцінили у $6015.07.24
Компанія Nothing представила нові TWS-навушники під назвою CMF Buds Pro 2. Ці навушники мають внутрішньоканальну конструкцію та оснащені подвійною системою драйверів на 11 мм та 6 мм. Вони підтримують технологію активного шумоподавлення (ANC) до 50 дБ та кодек LDAC для високоякісного аудіо.
CMF Buds Pro 2 обладнано трьома мікрофонами для чіткого звукового відтворення та роботи функції Dual Connection, що дозволяє підключати навушники до двох пристроїв одночасно. Вони також мають захист IP55 від пилу та вологи.
У навушниках передбачено режим Spatial Audio для просторового звучання. Щодо автономності, то з активним шумозаглушенням навушникам вистачить до 30 годин роботи, а без нього — до 41 години.
Продаж CMF Buds Pro 2 розпочнеться 12 липня у чотирьох колірних варіантах: Dark Grey, Light Grey, Orange та Blue. Ціна навушників становитиме $59.
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