TWS-наушники 1MORE Q10 и Q20 стоят 17 и 25 долларов12.07.24
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Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Samsung провела мероприятие Unpacked на котором показала очередные генерации своих смартфонов с раскладной конструкцией — Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6. В этом году акцент делался на том, что ассистент с искусственным интеллектом может стать полезнее в таком форм-факторе девайса.
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
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TWS-наушники 1MORE Q10 и Q20 стоят 17 и 25 долларовBluetooth наушники
1MORE Q10 имеет конструкцию вкладышей и доступен только в белом цвете. Модель оснащена Bluetooth 5.3, имеет защиту от влаги по стандарту IPX4 и 13-миллиметровые драйверы
Приложение Резерв+ автоматически закрывает сессии пользователейвойна приложения события в Украине
Приложение для уточнения данных военнообязанных Резерв+ запустили в мае и уже якобы 2 477 178 человек уточнили свои данные через него. При этом в первые дни оно не справлялось с нагрузкой