Компания 1MORE расширила ассортимент бюджетных TWS-наушников, представив две новые модели: 1MORE Q10 и 1MORE Q20.

1MORE Q10 имеет конструкцию вкладышей и доступен только в белом цвете. Эта модель оснащена Bluetooth 5.3, имеет защиту от влаги по стандарту IPX4 и 13-миллиметровые драйверы. Автономность наушников составляет до 26 часов с учетом использования зарядного кейса. Стоимость 1MORE Q10 составляет $16.99.

Модель 1MORE Q20 отличается внутриканальной конструкцией и доступна в черном и белом цветах. Эти наушники поддерживают активное шумоподавление, режим прозрачности и оснащены четырьмя микрофонами. Они также используют 10-миллиметровые драйверы, имеют защиту от влаги IPX4 и могут работать до 30 часов с кейсом. Цена на 1MORE Q20 составляет $24.99.

Обе модели уже доступны для покупки на сайте производителя.