Компанія 1MORE розширила асортимент бюджетних TWS-навушників, представивши дві нові моделі: 1MORE Q10 та 1MORE Q20.

1MORE Q10 має конструкцію вкладишів і доступний лише у білому кольорі. Ця модель оснащена Bluetooth 5.3, має захист від вологи за стандартом IPX4 та 13-міліметрові драйвери. Автономність навушників становить до 26 годин із урахуванням використання зарядного кейсу. Вартість 1MORE Q10 складає $16.99.

Модель 1MORE Q20 відрізняється внутрішньоканальною конструкцією і доступна в чорному та білому кольорах. Ці навушники підтримують активне шумозаглушення, режим прозорості та оснащені чотирма мікрофонами. Вони також використовують 10 мм драйвери, мають захист від вологи IPX4 і можуть працювати до 30 годин з кейсом. Ціна на 1MORE Q20 складає $24.99.

Обидві моделі вже доступні для покупки на веб-сайті виробника.