TWS-навушники 1MORE Q10 та Q20 коштують 17 та 25 доларів12.07.24
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Статті & тести
10.07.24
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
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Samsung провела захід Unpacked, на якому показала чергові генерації своїх смартфонів з розкладною конструкцією – Galaxy Fold 6 і Galaxy Flip 6. Цього року акцент робився на тому, що асистент зі штучним інтелектом може стати кориснішим у такому форм-факторі девайсу.
10.07.24 | 16.01
Представлені смартфони Samsung Galaxy Fold 6 та Galaxy Flip 6: що нового для 2024 року?
08.07.24 | 05.01
Огляд навушників Ugreen HiTune Max5c: Навіщо Японія?
05.07.24 | 05.30
Не тільки Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонів-розкладачок від Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo та Huawei
01.07.24 | 22.56
Тест ігрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свіжий
24.06.24 | 05.10
Огляд навушників Oppo Enco x3i: хлопчача мрія
17.06.24 | 06.09
Android Auto та Apple CarPlay- загнані в кут?
14.06.24 | 05.20
Огляд маршрутизатора ASUS RT-AX52: швидко та доступно
10.06.24 | 06.23
Огляд ігрової мишки Logitech G502 X Plus: вікова чи вічна?
03.06.24 | 05.26
Топ захищених смартфонів 2024 року
27.05.24 | 05.46
Огляд монітора ASUS VG249QL3A: гарний у всьому
20.05.24 | 05.07
Огляд електровелосипеда Acer eUrban eBike R: їдемо сотку?
17.05.24 | 05.13
Тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024): вир світів
13.05.24 | 04.56
5 причин чому варто купувати БУ смартфони-флагмани
10.05.24 | 05.21
Тест ноутбука Acer Swift Go 16 (SFG16-72-7669): повний розклад
06.05.24 | 05.28
Тест ноутбука ASUS Zenbook Duo 2024: подвійний
Новини
12.07.24 | 10.08
TWS-навушники 1MORE Q10 та Q20 коштують 17 та 25 доларівBluetooth навушники
1MORE Q10 має конструкцію вкладишів і доступний лише у білому кольорі. Модель оснащена Bluetooth 5.3, має захист від вологи за стандартом IPX4 та 13-міліметрові драйвери.
12.07.24 | 09.06
Програма Резерв+ автоматично закриває сесії користувачіввійна додаток події в Україні
Додаток для уточнення даних військовозобов’язаних Резерв+ запустили в травні і вже нібито 2477178 осіб уточнили свої дані через нього. При цьому в перші дні воно не справлялося із навантаженням
12.07.24 | 10.08
TWS-навушники 1MORE Q10 та Q20 коштують 17 та 25 доларів
12.07.24 | 09.06
Програма Резерв+ автоматично закриває сесії користувачів
12.07.24 | 07.50
Смартфон CMF Phone 1 має знімну задню кришку. Фішка OnePlus?
11.07.24 | 18.19
Програма YouTube Music для браузера отримала велике оновлення
11.07.24 | 15.03
В Україні тепер можна перевірити, чи є у вас штраф від ТЦК
10.07.24 | 18.15
NASCAR анонсувала новий електричний болід для кільцевих перегонів
10.07.24 | 16.04
Samsung представила дві нові пари годинників Galaxy Watch і дві моделі навушників Galaxy Buds
10.07.24 | 08.02
SK Hynix витратить $75 млрд на розробку пам’яті для систем штучного інтелекту до 2028 року
09.07.24 | 18.17