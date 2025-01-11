Twitter (X) станет платным11.01.25
Илон Маск продолжает вносить изменения в платформу X (ранее Twitter). На этот раз речь идет об удалении дат из постов в ленте и введении единовременной платы в $8 за регистрацию новых пользователей. Эти нововведения вызвали активные обсуждения среди пользователей и экспертов.
В ленте платформы даты постов больше не будут отображаться, их можно будет увидеть только при открытии конкретного сообщения. Маск считает, что такой подход улучшит визуальное восприятие интерфейса, освобождая его от «лишней информации». Однако критики отмечают, что отсутствие дат может затруднить определение актуальности постов и вызовет путаницу.
Параллельно платформа вводит одноразовую плату в $8 для регистрации новых аккаунтов. Эта сумма включает месячную подписку на X Premium. Нововведение, по словам Маска, направлено на борьбу с ботами и увеличение доходов компании, которая с момента её покупки в 2022 году столкнулась с серьёзными финансовыми трудностями.
Ранее X тестировала символическую плату в $1 на ограниченных рынках, таких как Новая Зеландия и Филиппины. Новый тариф в $8 является более значительным шагом, отражающим стремление Маска стабилизировать доходы платформы и ограничить создание ненастоящих аккаунтов.
Однако пользователи опасаются, что платная регистрация может снизить приток новых участников, особенно в странах с низкой платёжеспособностью. Кроме того, визуальные изменения, такие как удаление дат, воспринимаются многими как упрощение, которое может ухудшить пользовательский опыт.
С момента приобретения Twitter за $44 миллиарда Маск сократил штат, пересмотрел политику модерации и столкнулся с массовым уходом рекламодателей. Платформа потеряла значительную долю доходов, а введённые изменения, включая платную верификацию, не смогли полностью компенсировать потери.
Будет ли новый эксперимент успешным, покажет время. Вопрос в том, смогут ли пользователи и потенциальные рекламодатели адаптироваться к новым условиям или предпочтут искать альтернативы.
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