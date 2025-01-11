Twitter (X) стане платним

Ілон Маск продовжує вносити зміни до платформи X (раніше Twitter). Цього разу йдеться про видалення дат з постів у стрічці та введення одноразової плати $8 за реєстрацію нових користувачів. Ці нововведення викликали активні обговорення серед користувачів та експертів.

У стрічці платформи дати постів більше не відображатимуться, їх можна буде побачити лише під час відкриття конкретного повідомлення. Маск вважає, що такий підхід покращить візуальне сприйняття інтерфейсу, звільняючи його від зайвої інформації. Проте критики зазначають, що відсутність дат може ускладнити визначення актуальності постів та викликатиме плутанину.

Паралельно платформа вводить одноразову плату $8 для реєстрації нових акаунтів. Ця сума включає місячну передплату на X Premium. Нововведення, за словами Маска, спрямоване на боротьбу з ботами та збільшення доходів компанії, яка з моменту її купівлі у 2022 році зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами.

Раніше X тестувала символічну плату $1 на обмежених ринках, таких як Нова Зеландія та Філіппіни. Новий тариф $8 є більш значним кроком, що відображає прагнення Маска стабілізувати доходи платформи і обмежити створення несправжніх акаунтів.

Однак, користувачі побоюються, що платна реєстрація може знизити приплив нових учасників, особливо в країнах з низькою платоспроможністю. Крім того, візуальні зміни, такі як видалення дат, сприймаються багатьма як спрощення, яке може погіршити досвід користувача.

З моменту придбання Twitter за $44 мільярди Маск скоротив штат, переглянув політику модерації та зіткнувся з масовим відходом рекламодавців. Платформа втратила значну частку доходів, а введені зміни, включаючи платну верифікацію, не змогли повністю компенсувати втрати.

Чи буде новий експеримент успішним, покаже час. Питання в тому, чи зможуть користувачі та потенційні рекламодавці адаптуватися до нових умов чи волітимуть шукати альтернативи.