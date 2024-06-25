TrendForce: До конца 2024 года память станет дешевле, но видеокарты подорожают

Согласно последнему отчету TrendForce, цены на память DRAM и NAND в ближайшее время вряд ли будут расти. Напротив, могут возникнуть условия для их снижения.

DRAM

Причины снижения цен на DRAM:

Избыточные запасы: На рынке накопилось большое количество памяти. Контрабанда восстановленной памяти: Действия китайского правительства по борьбе с контрабандой восстановленной памяти оказывают значительное влияние на цены.

Тенденции на рынке DRAM:

Спотовые цены на DRAM продолжают падать, несмотря на стабильность контрактных цен.

Падение спроса на потребительские товары снижает необходимость в дополнительной памяти у производителей аппаратного обеспечения.

С конца мая средняя спотовая цена чипа DDR4 1Gx8 2666 MT/s снизилась на 2,54%, с $1,881 до $1,835.

NAND

Снижение цен на NAND:

На спотовом рынке NAND снижается количество транзакций из-за достаточного уровня запасов у производителей SSD.

Спотовая цена пластины 3D TLC NAND на 512 Гбит упала на 0,57% до $3,309.

Факторы, влияющие на рынок NAND:

Kioxia прекратил сокращение производства и намерен нарастить выпуск памяти 3D NAND для увеличения доли рынка, что может привести к дальнейшему снижению цен.

В связи с расходами на расширение и ростом цен на электроэнергию, а также высоким спросом, TSMC планирует поднять цены на свои передовые техпроцессы на 5%. Технологические линии TSMC N5, N4 (5 нм и 4 нм) и N3 (3 нм) работают на полную мощность.

Спрос на чипы TSMC N3 чрезвычайно высок, производство полностью забронировано основными клиентами, включая Apple и NVIDIA, до 2026 года. Ожидается, что загрузка мощностей TSMC превысит 100% во второй половине года, а высокий спрос сохранится до 2025 года.

Влияние на пользователей

Потенциальное повышение цен на видеокарты NVIDIA: Увеличение расходов на производство чипов TSMC N3 может быть передано партнерам или конечным пользователям.

Увеличение расходов на производство чипов TSMC N3 может быть передано партнерам или конечным пользователям. Рост цен на видеокарты: Повышение цены на 5% для топовых видеокарт может привести к значительному увеличению стоимости для конечных покупателей, учитывая добавленную стоимость на каждом этапе цепочки поставок.

Таким образом, несмотря на снижение цен на память DRAM и NAND, ожидается рост цен на передовые техпроцессы TSMC, что может повлиять на стоимость конечных продуктов, таких как видеокарты и другие устройства с высокопроизводительными чипами.