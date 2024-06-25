TrendForce: До конца 2024 года память станет дешевле, но видеокарты подорожают25.06.24
Согласно последнему отчету TrendForce, цены на память DRAM и NAND в ближайшее время вряд ли будут расти. Напротив, могут возникнуть условия для их снижения.
DRAM
Причины снижения цен на DRAM:
- Избыточные запасы: На рынке накопилось большое количество памяти.
- Контрабанда восстановленной памяти: Действия китайского правительства по борьбе с контрабандой восстановленной памяти оказывают значительное влияние на цены.
Тенденции на рынке DRAM:
- Спотовые цены на DRAM продолжают падать, несмотря на стабильность контрактных цен.
- Падение спроса на потребительские товары снижает необходимость в дополнительной памяти у производителей аппаратного обеспечения.
- С конца мая средняя спотовая цена чипа DDR4 1Gx8 2666 MT/s снизилась на 2,54%, с $1,881 до $1,835.
NAND
Снижение цен на NAND:
- На спотовом рынке NAND снижается количество транзакций из-за достаточного уровня запасов у производителей SSD.
- Спотовая цена пластины 3D TLC NAND на 512 Гбит упала на 0,57% до $3,309.
Факторы, влияющие на рынок NAND:
- Kioxia прекратил сокращение производства и намерен нарастить выпуск памяти 3D NAND для увеличения доли рынка, что может привести к дальнейшему снижению цен.
В связи с расходами на расширение и ростом цен на электроэнергию, а также высоким спросом, TSMC планирует поднять цены на свои передовые техпроцессы на 5%. Технологические линии TSMC N5, N4 (5 нм и 4 нм) и N3 (3 нм) работают на полную мощность.
Спрос на чипы TSMC N3 чрезвычайно высок, производство полностью забронировано основными клиентами, включая Apple и NVIDIA, до 2026 года. Ожидается, что загрузка мощностей TSMC превысит 100% во второй половине года, а высокий спрос сохранится до 2025 года.
Влияние на пользователей
- Потенциальное повышение цен на видеокарты NVIDIA: Увеличение расходов на производство чипов TSMC N3 может быть передано партнерам или конечным пользователям.
- Рост цен на видеокарты: Повышение цены на 5% для топовых видеокарт может привести к значительному увеличению стоимости для конечных покупателей, учитывая добавленную стоимость на каждом этапе цепочки поставок.
Таким образом, несмотря на снижение цен на память DRAM и NAND, ожидается рост цен на передовые техпроцессы TSMC, что может повлиять на стоимость конечных продуктов, таких как видеокарты и другие устройства с высокопроизводительными чипами.
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