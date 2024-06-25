TrendForce: До кінця 2024 року пам’ять стане дешевшою, але відеокарти подорожчають

Згідно з останнім звітом TrendForce, ціни на пам’ять DRAM і NAND найближчим часом навряд чи зростатимуть. Навпаки, можуть виникнути умови для їхнього зниження.

DRAM

Причини зниження цін на DRAM:

Надлишкові запаси: На ринку накопичилася велика кількість пам’яті. Контрабанда відновленої пам’яті: Дії китайського уряду по боротьбі з контрабандою відновленої пам’яті значно впливають на ціни.

Тенденції на ринку DRAM:

Спотові ціни на DRAM продовжують падати, незважаючи на стабільність контрактних цін.

Падіння попиту на споживчі товари знижує необхідність додаткової пам’яті у виробників апаратного забезпечення.

З кінця травня середня спотова ціна чіпа DDR4 1Gx8 2666 MT/s знизилася на 2,54%, з $1,881 до $1,835.

NAND

Зниження цін на NAND:

На спотовому ринку NAND знижується кількість транзакцій через достатній рівень запасів у виробників SSD.

Спотова ціна пластини 3D TLC NAND на 512 Гбіт впала на 0,57% до $3,309.

Фактори, що впливають на ринок NAND:

Kioxia припинив скорочення виробництва і має намір наростити випуск пам’яті 3D NAND для збільшення частки ринку, що може призвести до подальшого зниження цін.

У зв’язку з витратами на розширення та зростанням цін на електроенергію, а також високим попитом, TSMC планує підняти ціни на свої передові техпроцеси на 5%. Технологічні лінії TSMC N5, N4 (5 нм та 4 нм) та N3 (3 нм) працюють на повну потужність.

Попит на чіпи TSMC N3 надзвичайно високий, виробництво повністю заброньоване основними клієнтами, включаючи Apple та NVIDIA, до 2026 року. Очікується, що завантаження потужностей TSMC перевищить 100% у другій половині року, а високий попит збережеться до 2025 року.

Вплив на користувачів

Потенційне підвищення цін на відеокарти NVIDIA: Збільшення витрат на виробництво чіпів TSMC N3 може бути передано партнерам або кінцевим користувачам.

Збільшення витрат на виробництво чіпів TSMC N3 може бути передано партнерам або кінцевим користувачам. Зростання цін на відеокарти: Підвищення ціни на 5% для топових відеокарт може призвести до значного збільшення вартості кінцевих покупців, враховуючи додану вартість на кожному етапі ланцюжка поставок.

Таким чином, незважаючи на зниження цін на пам’ять DRAM та NAND, очікується зростання цін на передові техпроцеси TSMC, що може вплинути на вартість кінцевих продуктів, як-от відеокарти та інші пристрої з високопродуктивними чіпами.