Toshiba представила портативный проигрыватель виниловых пластинок Aurex AX-RP10

Японская компания Toshiba анонсировала портативный проигрыватель виниловых пластинок Aurex AX-RP10. Однако встроенных динамиков в новинке нет, поэтому для прослушивания музыки необходимо подключить внешние устройства через аудиоразъём или воспользоваться беспроводной связью по Bluetooth 5.4. Для зарядки проигрыватель оснащён портом USB-C.

Toshiba Aurex AX-RP10 представляет собой компактный проигрыватель для 12-дюймовых пластинок, оснащённый аккумулятором на 2000 мАч, который обеспечивает до 10 часов автономной работы. Благодаря небольшим размерам устройство можно брать с собой куда угодно, а специальный защитный чехол помогает уберечь его в дороге.

В дизайне Aurex AX-RP10 предусмотрена интересная деталь: на корпусе есть специальная прорезь, куда можно установить обложку пластинки. Это решение сделано для тех, кто ценит эстетику и атмосферу винила. Устройство поддерживает скорость вращения до 45 оборотов в минуту и весит около 1,2 кг. Стоимость проигрывателя Toshiba пока не раскрыла, но известно, что в продажу Aurex AX-RP10 поступит уже в апреле.

В 2023 году по новым данным Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) в 2022 году продажи виниловых пластинок в США превысили продажу компакт-дисков – 41 млн против 33 млн. Это произошло впервые с 1987 года.

Продажи виниловых пластинок постоянно росли за последние 16 лет. Сейчас на их долю приходится 71% всех доходов от продаж физических музыкальных форматов.

В то время как продажи на физических форматах в 2022 году выросли на 4% и принесли доход в сумме $1,7 млрд, продажи винила составили $1,2 млрд, что на 17% превышает результат предыдущего года. В то же время продажи CD упали на 18%.

Возрождение интереса к виниловым пластинкам наблюдается и в других странах. Сходное превышение продаж винила над CD ранее в этом году зафиксировала Ассоциация продавцов продукции индустрии развлечений (ERA) в Великобритании. Прирост продаж винила также отмечен в Германии, Японии и Южной Корее.

Возрождению винила способствуют несколько факторов. Многие аудиофилы утверждают, что этот формат обеспечивает лучший теплый и ламповый звук по сравнению с цифровым. Ностальгия также играет роль для переживших золотой век винила. Для молодежи это хайповая тема.

Несмотря на рост продаж винила, поточная передача по-прежнему доминирует на рынке. По данным RIAA, на услуги потоковой передачи музыки, такие как Spotify и Apple Music, приходилось колоссальные 84% от общего дохода от музыки в 2022 году. Прирост по сравнению с предыдущим годом составил 7%. Доход от стриминга достиг рекордного уровня в $13,3 млрд. Однако продажи цифровых загрузок продолжают снижаться. В этом году этот формат упал на 20% до $495 млн. В 2021 году продажи также сократились на 12%.