Toshiba представила портативний програвач вінілових платівок Aurex AX-RP10

Японська компанія Toshiba анонсувала портативний програвач вінілових платівок Aurex AX-RP10. Однак вбудованих динаміків у новинці немає, тому для прослуховування музики необхідно підключити зовнішні пристрої через аудіороз’єм або скористатися бездротовим зв’язком через Bluetooth 5.4. Для заряджання програвач оснащений портом USB-C.

Toshiba Aurex AX-RP10 є компактним програвачем для 12-дюймових пластинок, оснащеним акумулятором на 2000 мАг, який забезпечує до 10 годин автономної роботи. Завдяки невеликим розмірам пристрій можна брати із собою будь-куди, а спеціальний захисний чохол допомагає вберегти його в дорозі.

У дизайні Aurex AX-RP10 передбачено цікаву деталь: на корпусі є спеціальний проріз, куди можна встановити обкладинку пластинки. Це рішення зроблено для тих, хто цінує естетику та атмосферу вінілу. Пристрій підтримує швидкість обертання до 45 оборотів за хвилину і важить близько 1,2 кг. Вартість програвача Toshiba поки не розкрила, але відомо, що продаж Aurex AX-RP10 надійде вже в квітні.

У 2023 році за новими даними Американської асоціації звукозаписних компаній (RIAA) у 2022 році продаж вінілових платівок у США перевищив продаж компакт-дисків – 41 млн проти 33 млн. Це сталося вперше із 1987 року.

Продажі вінілових платівок постійно зростали за останні 16 років. Зараз на їхню частку припадає 71% усіх доходів від продажу фізичних музичних форматів.

У той час як продажі на фізичних форматах у 2022 році зросли на 4% і принесли дохід у сумі $1,7 млрд, продажі вінілу склали $1,2 млрд, що на 17% перевищує результат попереднього року. У той же час продажі CD впали на 18%.

Відродження інтересу до вінілових платівок спостерігається і в інших країнах. Подібне перевищення продажів вінілу над CD раніше цього року зафіксувала Асоціація продавців продукції індустрії розваг (ERA) у Великій Британії. Приріст продажів вінілу також відзначений у Німеччині, Японії та Південній Кореї.

Відродження вінілу сприяють кілька факторів. Багато аудіофілів стверджують, що цей формат забезпечує найкращий теплий та ламповий звук у порівнянні з цифровим. Ностальгія також відіграє роль для тих, хто пережив золотий вік вінілу. Для молоді це хайпова тема.

Незважаючи на зростання продажів вінілу, потокова передача, як і раніше, домінує на ринку.За даними RIAA, послуги потокової передачі музики, такі як Spotify і Apple Music, припадало колосальні 84% від загального доходу від музики в 2022 році. Приріст порівняно з попереднім роком становив 7%. Дохід від стрімінгу досяг рекордного рівня $13,3 млрд. Проте продаж цифрових завантажень продовжує знижуватися. Цього року цей формат знизився на 20% до $495 млн. У 2021 році продаж також скоротився на 12%.