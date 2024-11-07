Тонкие ноутбуки VAIO SX14-R и Pro PK-R получили процессоры Intel Core Ultra

Японская компания VAIO представила новые ноутбуки SX14-R и Pro PK-R с процессорами Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake.

VAIO SX14-R ориентирован на обычных пользователей. Он доступен с процессорами Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, оперативной памятью LPDDR5x от 16 до 64 ГБ и SSD-накопителями PCIe 4.0 NVMe объемом от 256 ГБ до 2 ТБ. Экран 14 дюймов доступен с разрешением 1920×1200 или сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей.

VAIO Pro PK-R ориентирован на бизнес-пользователей и предлагает более широкий выбор процессоров Core Ultra (125U, 135U, 165U и 155H). Некоторые версии оснащены сенсорными дисплеями с поддержкой стилуса.

Обе модели весят менее килограмма, поддерживают Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet, а также WiFi 6E и Bluetooth 5.3. SX14-R дополнительно поддерживает WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбуки оснащены системой микрофонов с программой VAIO Conversation, позволяющей выбирать режимы захвата звука для конфиденциальности, и функцией VAIO User Sensing, которая автоматически отключает экран или предупреждает о посторонних взглядах.

Цены начинаются от 259,800 йен ($1,698) за SX14-R и 304,200 йен ($1,988) за Pro PK-R.