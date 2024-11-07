Тонкие ноутбуки VAIO SX14-R и Pro PK-R получили процессоры Intel Core Ultra07.11.24
Японская компания VAIO представила новые ноутбуки SX14-R и Pro PK-R с процессорами Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake.
VAIO SX14-R ориентирован на обычных пользователей. Он доступен с процессорами Core Ultra 5 125H или Core Ultra 7 155H, оперативной памятью LPDDR5x от 16 до 64 ГБ и SSD-накопителями PCIe 4.0 NVMe объемом от 256 ГБ до 2 ТБ. Экран 14 дюймов доступен с разрешением 1920×1200 или сенсорным дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей.
VAIO Pro PK-R ориентирован на бизнес-пользователей и предлагает более широкий выбор процессоров Core Ultra (125U, 135U, 165U и 155H). Некоторые версии оснащены сенсорными дисплеями с поддержкой стилуса.
Обе модели весят менее килограмма, поддерживают Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet, а также WiFi 6E и Bluetooth 5.3. SX14-R дополнительно поддерживает WiFi 7 и Bluetooth 5.4. Ноутбуки оснащены системой микрофонов с программой VAIO Conversation, позволяющей выбирать режимы захвата звука для конфиденциальности, и функцией VAIO User Sensing, которая автоматически отключает экран или предупреждает о посторонних взглядах.
Цены начинаются от 259,800 йен ($1,698) за SX14-R и 304,200 йен ($1,988) за Pro PK-R.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Мышка Logitech M196 предназначена для работы, доступная по цене, удобна при своих размерах, беспроводная, и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Обзор павер банка Baseus на 20 000 мАч с мощностью 22 Вт
Обзор наушников Sony WF-1000XM5: скромнее, лучше?
Обзор бизнес-ноутбука ASUS ExpertBook B9 B9403CV: левитация
Видеонаблюдение от Ajax: обзор IP-камер DomeCam Mini, TurretCam, BulletCam и видеорегистратора NVR
Обзор монитора Acer Nitro XF240Y S3: лучшее за меньшее
Обзор микрофонов Logitech G: модели Yeti Orb и Yeti GX
Обзор умных часов Oppo Watch X: дорого и со вкусом
Тонкие ноутбуки VAIO SX14-R и Pro PK-R получили процессоры Intel Core UltraIntel ноутбук
Японская компания VAIO представила новые ноутбуки SX14-R и Pro PK-R с процессорами Intel Core Ultra на архитектуре Meteor Lake.
Смартфон Oppo A40m за 8500 грн имеет защиту военного класса MIL-STD 810H и IP54Oppo Андроид защита смартфон
Oppo A40m оснащен 6,67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1604×720 пикселей и частотой обновления 90 Гц, яркость достигает 1000 нит.