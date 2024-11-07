04.11.24

Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго

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Logitech M196

Мышка Logitech M196 предназначена для работы, доступная по цене, удобна при своих размерах, беспроводная, и работает целый год от батарейки. Что еще нужно?