Тонкі ноутбуки VAIO SX14-R та Pro PK-R отримали процесори Intel Core Ultra07.11.24
Японська компанія VAIO представила нові ноутбуки SX14-R та Pro PK-R з процесорами Intel Core Ultra на архітектурі Meteor Lake.
VAIO SX14-R орієнтований на звичайних користувачів. Він доступний з процесорами Core Ultra 5 125H або Core Ultra 7 155H, оперативною пам’яттю LPDDR5x від 16 до 64 ГБ та SSD-накопичувачами PCIe 4.0 NVMe об’ємом від 256 ГБ до 2 ТБ. Екран 14 дюймів доступний з роздільною здатністю 1920х1200 або сенсорним дисплеєм з роздільною здатністю 2560х1600 пікселів.
VAIO Pro PK-R орієнтований на бізнес-користувачів і пропонує ширший вибір процесорів Core Ultra (125U, 135U, 165U та 155H). Деякі версії оснащені сенсорними дисплеями із підтримкою стилуса.
Обидві моделі важать менш ніж кілограм, підтримують Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet, а також WiFi 6E і Bluetooth 5.3. SX14-R додатково підтримує WiFi 7 та Bluetooth 5.4. Ноутбуки оснащені системою мікрофонів із програмою VAIO Conversation, що дозволяє вибирати режими захоплення звуку для конфіденційності, та функцією VAIO User Sensing, яка автоматично відключає екран або попереджає про сторонні погляди.
Ціни починаються від 259,800 єн ($1,698) за SX14-R та 304,200 єн ($1,988) за Pro PK-R.
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Японська компанія VAIO представила нові ноутбуки SX14-R та Pro PK-R з процесорами Intel Core Ultra на архітектурі Meteor Lake.
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