Tinder будет автоматически отбирать самые привлекательные фотографии с помощью искусственного интеллекта

Компания Tinder взалась за попытку решить проблему выбора лучших изображений для профиля с помощью новой функции Photo Selector, которая использует искусственный интеллект. С августа прошлого года Tinder тестировал эту опцию, и теперь она готова к широкому использованию.

Photo Selector анализирует все фотографии на смартфоне пользователя, используя алгоритмы ИИ для выбора изображений, которые с наибольшей вероятностью привлекут «смахивание вправо» (swipe right). Эта функция является улучшенной версией уже существующей Smart Photos. Чтобы начать использовать Photo Selector, нужно сделать селфи и предоставить системе доступ к фотографиям.

Искусственный интеллект будет использовать это селфи для поиска других фотографий и предложит подборку лучших изображений. Окончательный выбор остается за пользователем, что повышает шансы на успешные знакомства.

Photo Selector станет доступен пользователям в США в конце этого месяца, а глобальный запуск планируется этим летом.