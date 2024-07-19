Tinder будет автоматически отбирать самые привлекательные фотографии с помощью искусственного интеллекта19.07.24
Компания Tinder взалась за попытку решить проблему выбора лучших изображений для профиля с помощью новой функции Photo Selector, которая использует искусственный интеллект. С августа прошлого года Tinder тестировал эту опцию, и теперь она готова к широкому использованию.
Photo Selector анализирует все фотографии на смартфоне пользователя, используя алгоритмы ИИ для выбора изображений, которые с наибольшей вероятностью привлекут «смахивание вправо» (swipe right). Эта функция является улучшенной версией уже существующей Smart Photos. Чтобы начать использовать Photo Selector, нужно сделать селфи и предоставить системе доступ к фотографиям.
Искусственный интеллект будет использовать это селфи для поиска других фотографий и предложит подборку лучших изображений. Окончательный выбор остается за пользователем, что повышает шансы на успешные знакомства.
Photo Selector станет доступен пользователям в США в конце этого месяца, а глобальный запуск планируется этим летом.
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Tinder Photo Selector анализирует все фотографии на смартфоне пользователя, используя алгоритмы ИИ для выбора изображений, которые с наибольшей вероятностью привлекут «смахивание вправо» (swipe right)
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