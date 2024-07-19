Tinder автоматично відбиратиме найпривабливіші фотографії за допомогою штучного інтелекту19.07.24
Компанія Tinder взялася за спробу вирішити проблему вибору найкращих зображень для профілю за допомогою нової функції Photo Selector, яка використовує штучний інтелект. З серпня минулого року Tinder тестував цю опцію і тепер вона готова до широкого використання.
Photo Selector аналізує всі фотографії на смартфоні користувача, використовуючи алгоритми ШІ для вибору зображень, які з найбільшою ймовірністю залучать “змахування вправо” (swipe right). Ця функція є покращеною версією Smart Photos. Щоб почати використовувати Photo Selector, потрібно зробити селфі та надати системі доступ до фотографій.
Штучний інтелект буде використовувати це селфі для пошуку інших фотографій і запропонує добірку найкращих зображень. Остаточний вибір залишається за користувачем, що збільшує шанси на успішні знайомства.
Photo Selector стане доступним користувачам у США наприкінці цього місяця, а глобальний запуск планується цього літа.
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Tinder автоматично відбиратиме найпривабливіші фотографії за допомогою штучного інтелектусервіс штучний інтелект
Tinder Photo Selector аналізує всі фотографії на смартфоні користувача, використовуючи алгоритми ШІ для вибору зображень, які з найбільшою ймовірністю залучать “змахування вправо” (swipe right)
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