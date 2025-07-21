Tesla Model YL — увеличенная версия кроссовера с третьим рядом сидений

На фоне стремительного роста рынка электромобилей в Китае Tesla представила новую модель — Model YL, удлинённую версию популярного кроссовера Model Y. Презентация состоялась в китайской соцсети Weibo, а запуск модели намечен на осень 2025 года.

В условиях высокой конкуренции и всплеска спроса на просторные семейные электрокары с тремя рядами сидений, Tesla адаптирует свой модельный ряд под локальные потребности. Model YL — это первая официальная модификация Model Y с шести-местной посадкой, без участия сторонних доработчиков.

Модель отличается увеличенной колёсной базой (3040 мм против 2890 мм у стандартной версии) и общей длиной почти 5 метрів — 4976 мм, что на 180 мм больше оригинала. Высота также выросла на 24 мм. Изменения позволили разместить третий ряд сидений, при этом габаритная ширина осталась прежней — 1920 мм.

Характеристика Model Y Model YL Размеры (мм) 4797 × 1920 × 1624 4976 × 1920 × 1668 Колёсная база (мм) 2890 3040 Масса (кг) 1921 2088 Макс. скорость (км/ч) 201 201 Мощность двигателя 220 кВт 142 кВт / 198 кВт Тип батареи LFP NCM Поставщик аккумуляторов CATL LGES Nanjing Размер шин 255/45R19, 255/40R20 255/45R19, 275/45R19

Согласно данным сертификационного реестра китайского Минпрома, Model YL получит два типа силовых установок и аккумуляторы NCM от LGES. Визуально новинка сохраняет очертания оригинального Model Y, но выглядит более «семейной» благодаря вытянутому кузову и возможной посадочной конфигурации 2+2+2 или 2+3+1 (официального подтверждения пока нет).

Таким образом, Model YL может стать конкурентом в сегменте среднеразмерных трёхрядных электрокроссоверов, где доминируют китайские бренды вроде BYD, Li Auto и Nio.