Tesla Model YL — увеличенная версия кроссовера с третьим рядом сидений21.07.25
На фоне стремительного роста рынка электромобилей в Китае Tesla представила новую модель — Model YL, удлинённую версию популярного кроссовера Model Y. Презентация состоялась в китайской соцсети Weibo, а запуск модели намечен на осень 2025 года.
В условиях высокой конкуренции и всплеска спроса на просторные семейные электрокары с тремя рядами сидений, Tesla адаптирует свой модельный ряд под локальные потребности. Model YL — это первая официальная модификация Model Y с шести-местной посадкой, без участия сторонних доработчиков.
Модель отличается увеличенной колёсной базой (3040 мм против 2890 мм у стандартной версии) и общей длиной почти 5 метрів — 4976 мм, что на 180 мм больше оригинала. Высота также выросла на 24 мм. Изменения позволили разместить третий ряд сидений, при этом габаритная ширина осталась прежней — 1920 мм.
|Характеристика
|Model Y
|Model YL
|Размеры (мм)
|4797 × 1920 × 1624
|4976 × 1920 × 1668
|Колёсная база (мм)
|2890
|3040
|Масса (кг)
|1921
|2088
|Макс. скорость (км/ч)
|201
|201
|Мощность двигателя
|220 кВт
|142 кВт / 198 кВт
|Тип батареи
|LFP
|NCM
|Поставщик аккумуляторов
|CATL
|LGES Nanjing
|Размер шин
|255/45R19, 255/40R20
|255/45R19, 275/45R19
Согласно данным сертификационного реестра китайского Минпрома, Model YL получит два типа силовых установок и аккумуляторы NCM от LGES. Визуально новинка сохраняет очертания оригинального Model Y, но выглядит более «семейной» благодаря вытянутому кузову и возможной посадочной конфигурации 2+2+2 или 2+3+1 (официального подтверждения пока нет).
Таким образом, Model YL может стать конкурентом в сегменте среднеразмерных трёхрядных электрокроссоверов, где доминируют китайские бренды вроде BYD, Li Auto и Nio.
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Tesla Model YL — увеличенная версия кроссовера с третьим рядом сидений Tesla автомобиль электротранспорт
Tesla представила новую модель — Model YL, удлинённую версию популярного кроссовера Model Y. Презентация состоялась в китайской соцсети Weibo
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