12.07.25
Відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50 – коли чистої продуктивності вже замало
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NVIDIA представила архітектуру Blackwell яка стала основною для відеокарт GeForce RTX 50-серії. Вона дала можливість зробити ряд алгоритмів та технологій ще ефективніше. Наприклад, DLSS та Frame Generation вийшли на новий рівень, генеруючі кадри ще краще. Розповімо про оновлення детальніше