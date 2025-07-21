Tesla Model YL – збільшена версія кросовера з третім рядом сидінь21.07.25
На тлі стрімкого зростання ринку електромобілів у Китаї Tesla представила нову модель – Model YL, подовжену версію популярного кросовера Model Y. Презентація відбулася у китайській соцмережі Weibo, а запуск моделі заплановано на осінь 2025 року.
В умовах високої конкуренції та сплеску попиту на просторі сімейні електрокари з трьома рядами сидінь Tesla адаптує свій модельний ряд під локальні потреби. Model YL – це перша офіційна модифікація Model Y з шестимісною посадкою, без участі сторонніх доопрацювачів.
Модель відрізняється збільшеною колісною базою (3040 мм проти 2890 мм у стандартної версії) та загальною довжиною майже 5 метрів — 4976 мм, що на 180 мм більше за оригінал. Висота також зросла на 24 мм. Зміни дозволили розмістити третій ряд сидінь, при цьому габаритна ширина залишилася незмінною — 1920 мм.
|Характеристика
|Model Y
|Model YL
|Розміри (мм)
|4797 × 1920 × 1624
|4976 × 1920 × 1668
|Колесна база (мм)
|2890
|3040
|Маса (кг)
|1921
|2088
|Макс. швидкість (км/год)
|201
|201
|Потужність двигуна
|220 кВт
|142 кВт / 198 кВт
|Тип батареї
|LFP
|NCM
|Постачальник акумуляторів
|CATL
|LGES Nanjing
|Розмір шин
|255/45R19, 255/40R20
|255/45R19, 275/45R19
Згідно з даними сертифікаційного реєстру китайського Мінпрому, Model YL отримає два типи силових установок та акумулятори NCM від LGES. Візуально новинка зберігає контури оригінального Model Y, але виглядає більш «сімейною» завдяки витягнутому кузову та можливої посадкової конфігурації 2+2+2 або 2+3+1 (офіційного підтвердження поки що немає).
Таким чином, Model YL може стати конкурентом у сегменті середньорозмірних трирядних електрокросоверів, де домінують китайські бренди на кшталт BYD, Li Auto та Nio.
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Tesla Model YL – збільшена версія кросовера з третім рядом сидінь Tesla автомобіль електротранспорт
esla представила нову модель – Model YL, подовжену версію популярного кросовера Model Y. Презентація відбулася у китайській соцмережі Weibo
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