Tesla Autopilot не видит нарисованных дорог и детей в тумане из-за использования камер без лидаров22.03.25
Во время теста, сравнивающего работу камер и лидаров в автономных системах вождения, автопилот Tesla столкнулся с оптической иллюзией. Автомобиль не распознал фальшивую дорогу, нарисованную на стене, и продолжил движение прямо в препятствие.
Большинство компаний, работающих над автономными технологиями, используют сочетание камер, радаров, лидаров и ультразвуковых датчиков. Однако Tesla отказалась от радаров и делает ставку исключительно на камеры. Несмотря на амбициозные заявления Илона Маска о скором достижении полного самоуправления (Level 5), на данный момент системы компании соответствуют лишь Level 2 — водитель обязан постоянно контролировать движение.
Критики сомневаются в подходе Tesla, поскольку камеры имеют ограничения, которые могут быть решены использованием лидаров. Этот недостаток наглядно продемонстрировал инженер и ютубер Марк Робер в своем новом видео. В тестах он сравнил Tesla Model Y с автопилотом и автомобиль, оснащенный лидарной системой, проверяя их поведение в сложных условиях.
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Критики сомневаются в подходе Tesla, поскольку камеры имеют ограничения, которые могут быть решены использованием лидаров.
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