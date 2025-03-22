Tesla Autopilot не видит нарисованных дорог и детей в тумане из-за использования камер без лидаров

Во время теста, сравнивающего работу камер и лидаров в автономных системах вождения, автопилот Tesla столкнулся с оптической иллюзией. Автомобиль не распознал фальшивую дорогу, нарисованную на стене, и продолжил движение прямо в препятствие.

Большинство компаний, работающих над автономными технологиями, используют сочетание камер, радаров, лидаров и ультразвуковых датчиков. Однако Tesla отказалась от радаров и делает ставку исключительно на камеры. Несмотря на амбициозные заявления Илона Маска о скором достижении полного самоуправления (Level 5), на данный момент системы компании соответствуют лишь Level 2 — водитель обязан постоянно контролировать движение.

Критики сомневаются в подходе Tesla, поскольку камеры имеют ограничения, которые могут быть решены использованием лидаров. Этот недостаток наглядно продемонстрировал инженер и ютубер Марк Робер в своем новом видео. В тестах он сравнил Tesla Model Y с автопилотом и автомобиль, оснащенный лидарной системой, проверяя их поведение в сложных условиях.