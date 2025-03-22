Tesla Autopilot не бачить намальованих доріг та дітей у тумані через використання камер без лідарів

Під час тесту, що порівнює роботу камер та лідерів в автономних системах водіння, автопілот Tesla зіткнувся з оптичною ілюзією. Автомобіль не розпізнав фальшиву дорогу, намальовану на стіні, і продовжив рух просто у перешкоду.

Більшість компаній, що працюють над автономними технологіями, використовують поєднання камер, радарів, лідарів та ультразвукових датчиків. Проте Tesla відмовилася від радарів і робить ставку виключно на камери. Незважаючи на амбітні заяви Ілона Маска про швидке досягнення повного самоврядування (Level 5), на даний момент системи компанії відповідають лише Level 2 – водій повинен постійно контролювати рух.

Критики сумніваються у підході Tesla, оскільки камери мають обмеження, які можуть бути вирішені використанням лідерів. Цей недолік продемонстрував інженер і ютубер Марк Робер у своєму новому відео. У тестах він порівняв Tesla Model Y з автопілотом та автомобіль, оснащений лідарною системою, перевіряючи їхню поведінку у складних умовах.