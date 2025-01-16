Телевизор Panasonic Z95B оснащен RGB Tandem OLED панелью и Game Mode Extreme

Компания Panasonic анонсировала новый телевизор Z95B, оснащенный инновационной OLED-панелью RGB Tandem, разработанной LG Display. Эта панель обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает телевизор одним из первых в мире, использующих технологию нового поколения.

Одной из ключевых особенностей устройства является система охлаждения ThermalFlow, которая значительно повышает световую эффективность панели на 40% по сравнению с предыдущими моделями. Это решение позволяет значительно снизить энергопотребление и достичь пиковой яркости HDR до 4000 нит.

Новый процессор HCX Pro AI Process MK II отвечает за улучшение качества изображения, благодаря встроенной технологии «4K Remaster Engine», которая масштабирует контент до 4K, уменьшает уровень шума и устраняет цветовые артефакты. Также телевизор поддерживает Dolby Vision IQ, который автоматически регулирует яркость в зависимости от условий освещения, и предлагает калибровку цветов через Calman и ISFccc.

Что касается характеристик экрана ТВ, Panasonic Z95B обладает частотой обновления 144 Гц, поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync, а также обеспечивает минимальную задержку сигнала. Для геймеров предусмотрены режимы True Game Mode для точности цветопередачи и Game Mode Extreme, активирующий все игровые функции одним нажатием. Порты HDMI 2.1 обеспечивают полную совместимость с консолями Xbox Series X и PlayStation 5.

Дополнительно телевизор оснащен встроенным саундбаром, который был разработан совместно с брендом Technics. Он включает мощный сабвуфер, обеспечивающий 50% улучшение низких частот, а также усилитель мощностью 30 ватт. Поддержка Apple AirPlay и голосового управления дополняет функционал устройства.

Модель Panasonic Z95B будет доступна в размерах 55, 65 и 77 дюймов, начиная с лета 2025 года. Цена будет объявлена позже.