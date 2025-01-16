ТБ Panasonic Z95B оснащений RGB Tandem OLED панеллю і Game Mode Extreme

Компанія Panasonic анонсувала новий телевізор Z95B, оснащений інноваційною OLED-панеллю RGB Tandem, розробленою LG Display. Ця панель забезпечує яскраве та чітке зображення, що робить телевізор одним із перших у світі, що використовують технологію нового покоління.

Однією з ключових особливостей пристрою є система охолодження ThermalFlow, яка значно підвищує ефективність панелі на 40% в порівнянні з попередніми моделями. Це рішення дозволяє значно знизити енергоспоживання та досягти пікової яскравості HDR до 4000 ниток.

Новий процесор HCX Pro AI Process MK II відповідає за покращення якості зображення завдяки вбудованій технології “4K Remaster Engine”, яка масштабує контент до 4K, зменшує рівень шуму і усуває колірні артефакти. Також телевізор підтримує Dolby Vision IQ, який автоматично регулює яскравість в залежності від умов освітлення, та пропонує калібрування кольорів через Calman та ISFccc.

Що стосується характеристик екрану ТБ, Panasonic Z95B має частоту оновлення 144 Гц, підтримує технології AMD FreeSync Premium та Nvidia G-Sync, а також забезпечує мінімальну затримку сигналу. Для геймерів передбачені режими True Game Mode для точності кольору та Game Mode Extreme, що активує всі ігрові функції одним натисканням. Порти HDMI 2.1 забезпечують повну сумісність із консолями Xbox Series X та PlayStation 5.

Додатково телевізор оснащений вбудованим саундбаром, розробленим спільно з брендом Technics. Він включає потужний сабвуфер, що забезпечує 50% покращення низьких частот, а також підсилювач потужністю 30 Вт. Підтримка Apple AirPlay та голосового керування доповнює функціонал пристрою.

Модель Panasonic Z95B буде доступна у розмірах 55, 65 та 77 дюймів, починаючи з літа 2025 року. Ціна буде оголошена пізніше.