Телевизор LG OLED+950 получил новую матрицу компании с яркостью 3 700 нит и улучшенными цветами03.02.25
TP Vision представила новый флагманский телевизор OLED+950, который оснащен современной тандемной OLED-панелью от LG Display.
Одним из ключевых преимуществ модели стала повышенная яркость — в режиме HDR она достигает 3 700 нит, что значительно превосходит показатели традиционных OLED-дисплеев. При этом полноэкранная яркость ограничена 350 нитами. Для сравнения, LG OLED G4 2024 года с панелью MLA-OLED демонстрирует пиковую яркость 1 550 нит, а при полном заполнении экрана — 224 нита. Однако на практике эти показатели могут отличаться от заявленных в рекламных материалах.
Новый дисплей также получил улучшенную цветопередачу: покрытие цветового пространства DCI-P3 составляет 99,5%, а BT.2020 — 83%. Антибликовое покрытие позволяет минимизировать отражения, обеспечивая комфортный просмотр даже в хорошо освещенных помещениях.
Энергоэффективность устройства LG OLED+950 увеличена за счет оптимизированной панели, потребляющей на 20% меньше электроэнергии по сравнению с предыдущими поколениями. Обновленный AI-процессор отвечает за повышение контрастности и улучшение работы с HDR-контентом. Для любителей видеоигр предусмотрен автоматический игровой режим, который адаптирует изображение под конкретный жанр и позволяет пользователям настраивать интерфейс, включая перемещение карты в удобное место на экране.
Аудиосистема OLED+950 представлена конфигурацией 2.1, включает сабвуфер и четыре пассивных радиатора, обеспечивающих объемный и насыщенный звук мощностью 70 Вт. Продажи телевизора стартуют во второй половине 2025 года. Доступны диагонали 65 и 77 дюймов, но стоимость устройства пока не объявлена.
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Телевизор LG OLED+950 получил новую матрицу компании с яркостью 3 700 нит и улучшенными цветами LG OLED телевизор
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