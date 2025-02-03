ТБ LG OLED+950 отримав нову матрицю компанії з яскравістю 3 700 нит і покращеними кольорами

TP Vision представила новий флагманський телевізор OLED+950, ​​який оснащений сучасною тандемною OLED-панеллю LG Display.

Однією з ключових переваг моделі стала підвищена яскравість – в режимі HDR вона досягає 3 700 нит, що значно перевершує показники традиційних OLED-дисплеїв. При цьому повноекранна яскравість обмежена 350 нитками. Для порівняння, LG OLED G4 2024 року з панеллю MLA-OLED демонструє пікову яскравість 1 550 ніт, а при повному заповненні екрана – 224 ніти. Однак на практиці ці показники можуть відрізнятись від заявлених у рекламних матеріалах.

Новий дисплей також отримав покращену передачу кольорів: покриття колірного простору DCI-P3 становить 99,5%, а BT.2020 – 83%. Покриття антивідблиску дозволяє мінімізувати відображення, забезпечуючи комфортний перегляд навіть у добре освітлених приміщеннях.

Енергоефективність пристрою LG OLED+950 збільшена за рахунок оптимізованої панелі, що споживає на 20% менше електроенергії порівняно з попередніми поколіннями. Оновлений AI-процесор відповідає за підвищення контрастності та покращення роботи з HDR-контентом. Для любителів відеоігор передбачено автоматичний ігровий режим, який адаптує зображення під конкретний жанр і дозволяє користувачам налаштовувати інтерфейс, включаючи переміщення карти у зручне місце на екрані.

Аудіосистема OLED+950 представлена ​​конфігурацією 2.1, включає сабвуфер і чотири пасивні радіатори, що забезпечують об’ємний і насичений звук потужністю 70 Вт. Продажі телевізора стартують у другій половині 2025 року. Доступні діагоналі 65 і 77 дюймів, але вартість пристрою поки не оголошено.