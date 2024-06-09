Telegram не работает на всех платформах. Случился сбой

В мессенджере Telegram случился масштабный сбой. Проблемы в работе приложения начали появляться с 21 часа по киевскому времени и на данный момент Telegram всё ещё не работает.

Причина сбоя в приложении Telegram пока не известна. Приложение не работает на всех платформах, будь то Android-смартфоны, iPhone или ноутбуки.

Сначала пользователи заметили, что фото долго загружаются у отправителя, затем сообщения начали отправляться с задержкой, а позже связь с серверами приложения полностью пропала. На данный момент, в 22:50, история чатов не загружается, отправка и редактирование сообщений невозможны, а новостные ленты пабликов постоянно находятся в режиме обновления.

Сбой носит массовый характер, так как многие пользователи жалуются на отсутствие связи в Telegram. Причина сбоя, а также время восстановления работы приложения пока неизвестны.

Обновление: Приложение относительно стабилизировалось, но причины сбоя остаются неизвестными. На официальном аккаунте Telegram в X (бывший Twitter) пока нет никакой информации о сбое. Пользователи на сервисе DownDetector сообщают, что сбой затронул многие регионы, такие как США, Германия, Латвия, Казахстан, Узбекистан, Молдова и другие.