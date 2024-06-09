Telegram не працює на всіх платформах. Стався збій

У месенджері Telegram стався масштабний збій. Проблеми в роботі програми почали з’являтися з 21 години за київським часом і зараз Telegram все ще не працює.

Причина збою в програмі Telegram поки не відома. Додаток не працює на всіх платформах, будь то Android-смартфони, iPhone або ноутбуки.

Спочатку користувачі помітили, що фото довго завантажуються у відправника, потім повідомлення почали відправлятися із затримкою, а пізніше зв’язок із серверами програми повністю зник. На даний момент, о 22:50, історія чатів не завантажується, відправлення та редагування повідомлень неможливі, а стрічки новин паблік постійно знаходяться в режимі оновлення.

Збій носить масовий характер, оскільки багато користувачів скаржаться відсутність зв’язку в Telegram. Причина збою, а також час відновлення роботи програми поки що невідомі.

Оновлення: Програма відносно стабілізувалася, але причини збою залишаються невідомими. На офіційному акаунті Telegram у X (колишній Twitter) поки немає жодної інформації про збій. Користувачі на сервісі DownDetector повідомляють, що збій торкнувся багатьох регіонів, таких як США, Німеччина, Латвія, Казахстан, Узбекистан, Молдова та інші.