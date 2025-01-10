Технологии новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 серии: DLSS 4 и Reflex 2

Компания Nvidia представила обновленную версию технологии DLSS и технологию снижения задержки Reflex 2 одновременно с анонсом видеокарт GeForce RTX 50-й серии.

DLSS 4

Новое поколение DLSS сочетает в себе несколько методов улучшения изображения, включая масштабирование, генерацию промежуточных кадров и оптимизированный рендеринг с трассировкой лучей. Разработчики заявляют, что DLSS 4 обеспечит более высокую производительность и улучшенное качество графики. Ключевым нововведением стала технология Multi Frame Generation, способная создавать сразу несколько дополнительных кадров.

Внедрение технологии Frame Generation впервые состоялось в DLSS 3 для видеокарт серии GeForce RTX 40. Она использовала данные оптического потока для формирования промежуточных кадров, но сталкивалась с проблемой увеличенной задержки. В новой версии DLSS 4 эти недостатки устранены благодаря применению более совершенных алгоритмов. Традиционная работа DLSS опиралась на нейронные сети CNN для обработки пикселей, тогда как DLSS 4 использует алгоритм Transformer. Этот метод эффективнее анализирует длинные закономерности, что требует большего объема параметров и вычислительных мощностей. Такой подход позволяет генерировать до трех дополнительных кадров при минимальной задержке.

Новая технология также улучшает качество отображения динамичных объектов. Сообщается, что DLSS 4 обеспечивает четырехкратное увеличение производительности по сравнению с нативным режимом при сохранении высокого уровня детализации. Однако из-за возросших требований к вычислительным ресурсам Multi Frame Generation будет доступна только на видеокартах GeForce RTX 50-й серии.

Несмотря на это, пользователи старых моделей GeForce RTX смогут ощутить улучшения в масштабировании Super Resolution и стандартной версии Frame Generation благодаря программной оптимизации DLSS 4. Кроме того, новая технология легко интегрируется в игры, которые поддерживают DLSS 3. Владельцы видеокарт смогут активировать ее вручную через драйвер даже в тех проектах, где используется базовая версия Frame Generation.

Ожидается, что к моменту выхода DLSS 4 поддержку Multi Frame Generation получат не менее 75 игр. Демонстрации работы технологии уже можно увидеть в роликах с игровыми проектами Black Myth: Wukong и Dune: Awakening, где она тестировалась в разрешении 4K на видеокарте GeForce RTX 5090.

Reflex 2

Вместе с новыми возможностями DLSS компания Nvidia также представила технологию Reflex 2, которая объединяет режим Reflex Low Latency и метод Frame Warp. Последний отвечает за деформацию уже отрисованного кадра и дорисовку изображения при смене перспективы камеры с применением прогнозного рендеринга.

По сравнению с первой версией Reflex новая итерация демонстрирует высокую эффективность не только в условиях ограниченных ресурсов видеокарты. Например, в сетевом шутере The Finals включение Reflex 2 позволило сократить задержку на 50% относительно Reflex 1. В игре Valorant на системе с RTX 5090 средняя задержка составила менее 3 мс.

Проблема задержки ввода в соревновательных играх остается критически важной, поскольку даже доли секунды могут повлиять на исход матча. Технология Reflex 2 призвана минимизировать эти задержки, обеспечивая более отзывчивый игровой процесс.