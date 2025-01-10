10.01.25
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
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Maonocaster G1 NEO

Maono пропонує не тільки звукозаписну техніку, а й гаджети для зведення аудіо-потоків. Розповімо про мікрофон Maono PD200X та аудіо-мікшер Maonocaster G1 NEO далі