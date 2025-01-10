Технології нових відеокарт Nvidia GeForce RTX 5000 серії: DLSS 4 та Reflex 210.01.25
Компанія Nvidia представила оновлену версію технології DLSS та технологію зниження затримки Reflex 2 одночасно з анонсом відеокарт GeForce RTX 50-ї серії.
DLSS 4
Нове покоління DLSS поєднує кілька методів поліпшення зображення, включаючи масштабування, генерацію проміжних кадрів і оптимізований рендеринг з трасуванням променів. Розробники заявляють, що DLSS 4 забезпечить більш високу продуктивність та покращену якість графіки. Ключовим нововведенням стала технологія Multi Frame Generation, здатна створювати кілька додаткових кадрів.
Використання технології Frame Generation вперше відбулося в DLSS 3 для відеокарт серії GeForce RTX 40. Вона використовувала дані оптичного потоку для формування проміжних кадрів, але стикалася з проблемою збільшеної затримки. У новій версії DLSS 4 ці недоліки усунуті завдяки застосуванню досконаліших алгоритмів. Традиційна робота DLSS спиралася на нейронні мережі CNN обробки пікселів, тоді як DLSS 4 використовує алгоритм Transformer. Цей метод ефективніше аналізує довгі закономірності, що потребує більшого обсягу параметрів та обчислювальних потужностей. Такий підхід дозволяє генерувати до трьох додаткових кадрів за мінімальної затримки.
Нова технологія також покращує якість відображення динамічних об’єктів. Повідомляється, що DLSS 4 забезпечує чотириразове збільшення продуктивності порівняно з нативним режимом збереження високого рівня деталізації. Однак через збільшені вимоги до обчислювальних ресурсів Multi Frame Generation буде доступна тільки на відеокартах GeForce RTX 50-ї серії.
Незважаючи на це, користувачі старих моделей GeForce RTX зможуть відчути покращення в масштабуванні Super Resolution та стандартної версії Frame Generation завдяки програмній оптимізації DLSS 4. Крім того, нова технологія легко інтегрується в ігри, які підтримують DLSS 3. Власники відеокарт зможуть активувати її вручну навіть у тих проектах, де використовується базова версія Frame Generation.
Очікується, що на момент виходу DLSS 4 підтримку Multi Frame Generation отримають не менше 75 ігор. Демонстрації роботи технології вже можна побачити у роликах з ігровими проектами Black Myth: Wukong та Dune: Awakening, де вона тестувалася у роздільній здатності 4K на відеокарті GeForce RTX 5090.
Reflex 2
Разом із новими можливостями DLSS компанія Nvidia також представила технологію Reflex 2, яка поєднує режим Reflex Low Latency та метод Frame Warp. Останній відповідає за деформацію вже відмальованого кадру та домальовування зображення під час зміни перспективи камери із застосуванням прогнозного рендерингу.
У порівнянні з першою версією Reflex, нова ітерація демонструє високу ефективність не тільки в умовах обмежених ресурсів відеокарти. Наприклад, у мережевому шутері The Finals включення Reflex 2 дозволило скоротити затримку на 50% щодо Reflex 1. У грі Valorant на системі RTX 5090 середня затримка склала менше 3 мс.
Проблема затримки введення в іграх змагань залишається критично важливою, оскільки навіть частки секунди можуть вплинути на результат матчу. Технологія Reflex 2 покликана мінімізувати ці затримки, забезпечуючи більш чуйний ігровий процес.
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