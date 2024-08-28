Tecno Phantom Ultimate 2 — представлен первый смартфон, который складывается в трое

Tecno представила концептуальный смартфон Phantom Ultimate 2, который получил втрое складываемый экран. Устройство оснащено LTPO OLED-дисплеем с возможностью увеличения с 6.48 дюймов до 10 дюймов при разрешении 1620×2880 пикселей и соотношении сторон 4:3. Смартфон поддерживает многооконный режим, позволяя одновременно запускать более трёх приложений.

Phantom Ultimate 2 стал первым складным устройством с технологией TDDI, где драйвер дисплея и сенсорный датчик интегрированы в одном чипе. Уникальный шарнирный механизм гаджета способен выдержать до 300 000 сгибаний. Смартфон предлагает различные режимы использования, включая ноутбучный режим с виртуальной клавиатурой на сложенной нижней части и режим «палатка» для общения и перевода на противоположных экранах.

Tecno пока не уточнила, когда серийная версия Phantom Ultimate 2 станет доступной для пользователей. В то же время Кстати, Huawei, Samsung и Xiaomi также работают над такого рода устройствами с тройными экранами.