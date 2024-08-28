26.08.24

Огляд лампи для стримерів Logitech G LITRA BEAM LX: головне світло

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Logitech Litra Beam LX

Чи важливе світло для відеозйомки? Звісно. А звук? Звичайно! У компанії Logitech також вважають, тому пропонують цілий спектр варіантів ламп і мікрофонів. Почнемо зі світла в огляді лампи Logitech LITRA BEAM LX