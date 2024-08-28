Tecno Phantom Ultimate 2 – концепт смартфону з потрійним складанням

Tecno представила концептуальний смартфон Phantom Ultimate 2, який отримав втричі екран, що складається. Пристрій оснащений LTPO OLED-дисплеєм з можливістю збільшення з 6.48 дюймів до 10 дюймів при роздільній здатності 1620х2880 пікселів і співвідношенні сторін 4:3. Смартфон підтримує багатовіконний режим, дозволяючи одночасно запускати більше трьох програм.

Phantom Ultimate 2 став першим складним пристроєм із технологією TDDI, де драйвер дисплея та сенсорний датчик інтегровані в одному чіпі. Унікальний шарнірний механізм гаджета здатний витримати до 300 000 згинів. Смартфон пропонує різні режими використання, включаючи ноутбучний режим із віртуальною клавіатурою на складеній нижній частині та режим “намету” для спілкування та перекладу на протилежних екранах.

Tecno поки що не уточнила, коли серійна версія Phantom Ultimate 2 стане доступною для користувачів. У той же час До речі, Huawei, Samsung і Xiaomi також працюють над такого роду пристроями з потрійними екранами.